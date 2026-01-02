Президент надеется, что чувствительные, но необходимые решения новый Сейм примет в первый год после выборов.

Глава государства в интервью ТВ-24 отметил, что по-прежнему актуальной является проблема очередей на оплачиваемые государством медицинские услуги. Одна из главных причин - недостаточное финансирование. Вместе с тем, напомнил Эдгар Ринкевич, в системе здравоохранения нужны структурные реформы - необходимы изменения в больничной сети, следует определиться, нужно ли вводить налог на медицину, обкладывать ли пошлиной на медуслуги наших соотечественников за рубежом...

"Это все очень чувствительные вопросы и едва ли нынешний Сейм примет эти решения. Скорее всего, это уже будут решать депутаты с новым мандатом от народа. Было бы желательно, чтобы эти решения были бы приняты новым Сеймом в первый год после выборов", - сказал президент.