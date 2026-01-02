Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ринкевич не верит, что до выборов будут реформы в здравоохранении 1 293

Политика
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ринкевич не верит, что до выборов будут реформы в здравоохранении

Президент надеется, что чувствительные, но необходимые решения новый Сейм примет в первый год после выборов.

Глава государства в интервью ТВ-24 отметил, что по-прежнему актуальной является проблема очередей на оплачиваемые государством медицинские услуги. Одна из главных причин - недостаточное финансирование. Вместе с тем, напомнил Эдгар Ринкевич, в системе здравоохранения нужны структурные реформы - необходимы изменения в больничной сети, следует определиться, нужно ли вводить налог на медицину, обкладывать ли пошлиной на медуслуги наших соотечественников за рубежом...

"Это все очень чувствительные вопросы и едва ли нынешний Сейм примет эти решения. Скорее всего, это уже будут решать депутаты с новым мандатом от народа. Было бы желательно, чтобы эти решения были бы приняты новым Сеймом в первый год после выборов", - сказал президент.

Читайте нас также:
#выборы #налоги #здравоохранение #медицина #Сейм #депутаты #реформы #президент Латвии #финансирование #Эдгар Ринкевич #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
0
1
1
3
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    2-го января

    Чтобы были реформы -надо в здравоохранение вкладывать деньги,а кто это будет делать,если до выборов надо обеспечить свою семью,семью.брата ,семью сестры,семью тестя с тёщей и парочки старых друганов,с которыми вместе ещё учились в школе

    12
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А это не опасно? Рижская дума объясняет треугольные «бассейны» на новой набережной
Изображение к статье: «Это очень странная традиция». Политолог о новогодних выступлениях премьера и президента
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Изображение к статье: С этого года увеличены надбавки дипломатам и военнослужащим в зонах риска

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Способы применения корок лимона и мандарина в повседневной жизни
Дом и сад
Изображение к статье: В результате взрыва газа в Торнякалнсе погибли два человека
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных
Изображение к статье: Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола: хотите меня уволить?
Спорт
Изображение к статье: Способы применения корок лимона и мандарина в повседневной жизни
Дом и сад
Изображение к статье: В результате взрыва газа в Торнякалнсе погибли два человека
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео