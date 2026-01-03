По его мнению, внутренние разногласия в коалиции, ярко проявившиеся в последние месяцы, никуда не исчезнут, однако все три коалиционные партии — "Новое Единство" (НЕ), "Прогрессивные" и Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) — судя по принятию бюджета, поставили перед собой общую цель — сохранить сотрудничество. "Новое Единство", по мнению Розенвалдса, играет роль посредника и в дальнейшем будет стремиться снижать напряжённость.

Политолог отметил, что вариантов альтернативного правительственного большинства немного. Правительство, сформированное оппозицией даже при участии СЗК, было бы правительством меньшинства, если только к нему не присоединилась бы партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ), что, по словам Розенвалдса, может создать риски для репутации. При этом участие партии "Стабильности" практически исключено. Он также подчеркнул, что любое новое правительство должно будет работать на основе уже принятого бюджета.

Розенвалдс считает, что наиболее реалистичным сценарием остаётся сохранение текущего правительства при избегании резких политических инициатив и вопросов, способных вызвать новые конфликты — таким образом, правительство могло бы действовать вплоть до следующих выборов.

Оценивая рейтинги политических партий, политолог указал, что падение популярности зафиксировано у всех представленных в Сейме политических сил, участвовавших в последних политических спорах, в том числе вокруг так называемой Стамбульской конвенции.

По мнению Розенвалдса, эти конфликты усилили разочарование избирателей в политике в целом, о чём свидетельствует рост числа тех, кто не знает, за кого голосовать. Он допускает, что это может удержать партии от чрезмерно резких действий в будущем.

Говоря о возможном влиянии ситуации вокруг Стамбульской конвенции на выборы в Сейм, политолог указал, что вопросы прав человека обычно не имеют такого значения для латвийского избирателя, как, например, в Западной Европе. Однако, по его мнению, используемая риторика у части общества вызвала обеспокоенность возможным изменением политического курса, подобным тому, что ранее произошёл в Венгрии или России. Об этом, по словам Розенвалдса, свидетельствуют и протесты, включая акцию на Домской площади, в которой участвовали люди разного возраста.

Как уже сообщалось, осенью прошлого года партия ЛПМ подала в Сейм законопроект о денонсации Стамбульской конвенции, который поддержали не только другие оппозиционные партии — Национальное объединение, "Объединённый список" и "Стабильности", — но и входящий в коалицию СЗК. Против денонсации выступили "Новое Единство" и "Прогрессивные". Законопроект был принят большинством голосов.

Значительная часть общества выразила недовольство этим решением, и президент Латвии Эдгар Ринкевичс вернул закон парламенту на повторное рассмотрение.

Сейм передал отклонённый президентом закон в Комиссию по иностранным делам, установив срок подачи предложений — один год. Это фактически означает, что вопрос о выходе из конвенции будет рассматривать уже следующий созыв парламента.

Большинство экспертов и неправительственных организаций, работающих в сфере предотвращения насилия, выступают против выхода из конвенции, выражая обеспокоенность тем, что это может ослабить защиту жертв и негативно повлиять на международный имидж Латвии в глазах западных союзников.

В Латвии Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, известная как Стамбульская конвенция, вступила в силу 1 мая прошлого года. Это международное соглашение обязывает государства-участники разрабатывать согласованную политику для эффективной защиты женщин от всех форм насилия, а также женщин и мужчин — от насилия в семье.

В числе прочего, страны обязаны обеспечивать всестороннюю помощь и защиту пострадавшим, создавать кризисные центры, круглосуточные горячие линии, специализированные службы поддержки для жертв сексуального насилия, а также защищать и поддерживать детей, ставших свидетелями насилия.