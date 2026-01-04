Депутат Сейма от Нацобъединения Янис Домбрава в социальных сетях прокомментировал громкое событие в Венесуэле:"Южная Америка освобождается от одного длительного союзника России. Происходящее в Венесуэле идет на пользу странам Балтии, Украине и НАТО в целом.

Россия теряет важного союзника. Используя прикрытие Венесуэлы, Россия с помощью «теневого флота» реализовывала санкционные нефтепродукты. Теперь это будет невозможно! В результате Россия потеряет значительную часть доходов. Сейчас и другие союзные России диктатуры уже не могут чувствовать себя уверенно в своем будущем, поскольку Россия слишком слаба для защиты правящих там режимов."