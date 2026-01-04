Baltijas balss logotype
«Это на пользу странам Балтии». Депутат Сейма сделал неожиданный вывод

Политика
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Представитель Национального объединения объяснил, в чем польза захвата президента Венесуэлы.

Представитель Национального объединения объяснил, в чем польза захвата президента Венесуэлы.

Депутат Сейма от Нацобъединения Янис Домбрава в социальных сетях прокомментировал громкое событие в Венесуэле:"Южная Америка освобождается от одного длительного союзника России. Происходящее в Венесуэле идет на пользу странам Балтии, Украине и НАТО в целом.

Россия теряет важного союзника. Используя прикрытие Венесуэлы, Россия с помощью «теневого флота» реализовывала санкционные нефтепродукты. Теперь это будет невозможно! В результате Россия потеряет значительную часть доходов. Сейчас и другие союзные России диктатуры уже не могут чувствовать себя уверенно в своем будущем, поскольку Россия слишком слаба для защиты правящих там режимов."

#НАТО #мнения #санкции #Венесуэла #экономика #Россия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го января

    Интересно, что запоёт это человекоподобное по поводу Гренландии? Реально интересно посмотреть на аргументацию - прикольно же, когда очередной скудоум начнёт переобуваться в прыжке...

    14
    1
  • A
    Aleks
    4-го января

    Как запоет Домбрава,если по договору с США Трамп сдаст Латвию России и Домбрава вместе с Ринкевичем будет вывезен из страны?😀 Или Нацобьединение только этого и ждёт,?!

    59
    2
  • Д
    Дед
    4-го января

    Вот из них демократия поперла! А как же санкции , США же оккупирует Венесуэлу? Или это опять другое?

    56
    4
