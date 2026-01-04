Муниципалитет окажет дополнительную помощь жителям дома на улице Баускас, пострадавшего при взрыве газа, — такое решение в воскресенье приняла Рижская комиссия по гражданской обороне.

Комиссия постановила продлить срок временного размещения с пяти до 15 дней. Пострадавшие жители до получения постоянного жилья смогут переехать в принадлежащие самоуправлению жилые помещения по адресу ул. Унияс 49, а также разместиться у других поставщиков услуг, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Также комиссия решила, что муниципальная полиция Риги продолжит охрану пострадавшего здания до тех пор, пока эту функцию не возьмет на себя управляющий домом или не будут найдены другие решения.

В понедельник, 5 января, в 17:00 Департамент жилья и окружающей среды организует собрание владельцев квартир, на котором будет решаться вопрос о привлечении сертифицированного инженера-строителя для экспертизы состояния здания — чтобы оценить повреждения и возможные сценарии восстановления. Департамент уже объявил ценовой опрос, а услуги специалиста оплатит самоуправление.

Всем лицам, чьи условия жизни напрямую пострадали из-за происшествия, Социальная служба выплатит кризисное пособие. Жителям, у которых нет возможности забрать удостоверяющие личность документы, расходы на их изготовление также покроет самоуправление.

Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс на заседании комиссии в воскресенье поблагодарил все задействованные службы, отметив, что работы были организованы скоординированно и на высоком уровне. «Сейчас самое важное — обеспечить пострадавших жителей достойным жильем, документами и выплатить кризисное пособие», — цитирует Клейнбергса самоуправление.