Позиция Латвии в связи с венесуэльским кризисом должна быть сформулирована с учетом долгосрочных интересов безопасности страны, заявила агентству ЛЕТА депутат Сейма, председатель парламентской комиссии по иностранным делам Инара Мурниеце ("Национальное объединение").

Как пояснила Мурниеце, это означает долгосрочную работу и сотрудничество с США - президентом Дональдом Трампом и Конгрессом США, а также с союзниками по НАТО и странами Европейского союза (ЕС), в частности с Данией, военнослужащие которой в настоящее время в значительном количестве находятся в Латвии.

Политик отметила, что у США существуют опасения по поводу безопасности в том числе в контексте Гренландии. "Арктика - один из вопросов, который США учитывают, думая о Гренландии. Необходимо искать взаимоприемлемое и выгодное решение как для США, так и для Гренландии", - подчеркнула Мурниеце, добавив, что в этот диалог может быть вовлечен и ЕС.

На заданный с учетом ситуации в Венесуэле вопрос об опасениях, что США могут аналогичным образом применить военную силу против Гренландии, Мурниеце ответила, что не хочет спекулировать различными предположениями. Она пояснила, что Гренландияи нелегитимный глава авторитарного государства - захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро - это совершенно разные ситуации.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу США неожиданно нанесли авиаудары по нескольким целям на территории Венесуэлы. В субботу утром президент США Дональд Трамп объявил, что авторитарный лидер страны Мадуро и его жена были вывезены из страны и предстанут перед судом в Нью-Йорке.

Трамп заявил, что в переходный период США будут управлять Венесуэлой - это поручено высокопоставленным американским чиновникам. Временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы назначена вице-президент Мадуро Делси Родригес.

Администрация Трампа заявляет, что готова сотрудничать с остальной частью правительства Мадуро до тех пор, пока не будут достигнуты цели Вашингтона, включая открытие доступа к инвестициям США в гигантские нефтяные ресурсы Венесуэлы.

Также сообщалось, что повторные высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна стать частью США, в понедельник вызвали международное осуждение.

Трамп неоднократно заявлял, что хочет аннексировать принадлежащую Дании Гренландию из-за ее стратегического положения. В воскресенье на президентском самолете "Air Force One" по пути из Флориды в Вашингтон Трамп вновь заявил, что Гренландия необходима США с точки зрения национальной безопасности.

Министры иностранных дел стран Балтии в понедельник после высказываний Трампа заявили, что Гренландия является неотъемлемой частью Дании.