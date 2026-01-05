Если в ближайшее время в Риге не начнётся реконструкция Вантового моста, в 2027 году его придётся закрыть, заявил сегодня утром в интервью Латвийскому радио мэр Риги Виестур Клейнбергс, пишет LETA.

Конкурс на реконструкцию Вантового моста в настоящее время оспаривается, и Бюро по надзору за закупками должно принять решение по поданной жалобе до 12 января. Клейнбергс выразил надежду, что закупка была "проведена профессионально", поэтому жалоба будет отклонена, и после указанной даты можно будет заключить договор на начало работ по реконструкции.

Если работы не начнутся в ближайшее время, то в 2027 году мост будет закрыт, подчеркнул политик.

Как сообщалось, реконструкция Вантового моста обойдётся в 69,8 миллиона евро, свидетельствует информация, опубликованная в Системе электронных закупок. Победителем закупки на реконструкцию, проектирование и авторский надзор стала объединённая группа поставщиков "Vanšu tilts", в которую входят ООО "Hanza Construction Group", ООО "Tilts" и ООО "Балтийское бюро проектирования искусственных сооружений “Vektors T”".

Общая длина Вантового моста составляет 593,6 метра, высота основного пилона достигает 108,7 метра. Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия проезжей части, обустройство разделённых зон для пешеходов и велосипедистов. Ширина пешеходных тротуаров на одной стороне моста составит 1,7 метра, на другой — 1,9 метра. Перила моста будут восстановлены до прежней высоты — 1,3 метра.

Проект предусматривает также замену вантов. Их общий вес составит 385,5 тонны. Планируется установка новых защитных кожухов как на существующие, так и на новые ванты общей протяжённостью 3084 метра, что обеспечит долгосрочную прочность и защиту от воздействия окружающей среды.

Согласно данным "Firmas.lv", оборот "Hanza Construction Group" в 2024 году составил 37 861 377 евро, прибыль — 9 404 114 евро. Владельцем компании является Алексей Баканов.

Оборот компании "Tilts" в прошлом году достиг 54 115 683 евро, прибыль — 3 733 369 евро. Владельцы — Артём и Сергей Гриднёвы.

Компания "Балтийское бюро проектирования искусственных сооружений “Vektors T”", принадлежащая Александру Варавве, в 2024 году имела оборот 708 624 евро, прибыль — 2654 евро.

В конкурсе на реконструкцию моста участвовали два претендента. Объединение "Vanšu tilts" предложило выполнить работы за 69 802 998 евро, в то время как объединение "BBVA", в которое входят ООО "Baltijas būve", ООО "Abora", латвийско-литовское совместное предприятие ООО "Viadukts" и полное товарищество "3A", предложило цену в 70 327 026 евро.

Первый конкурс на реконструкцию моста, проведённый в прошлом году, был отменён, поскольку в нём участвовал только один претендент, чьё предложение превышало финансовые возможности Рижской думы.

По имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, в первом конкурсе была подана заявка примерно на 100 миллионов евро.

Учитывая результаты первого конкурса, условия открытого конкурса были пересмотрены и уточнены, чтобы повысить интерес участников и обеспечить большую конкуренцию.

Реконструкция Вантового моста будет реализована по методу "проектируй и строй", при котором один подрядчик выполняет как разработку проекта, так и строительные работы, обеспечивая единый подход, согласованность действий и ответственность на всём протяжении исполнения договора.

В Риге в общей сложности насчитывается 145 мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей. Часть из них уже изношена — об этом свидетельствует их внешний вид и технические показатели.