Пошлет ли Латвия свои войска в Украину? Заявление Силини вызывает вопросы 6 3052

Политика
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пошлет ли Латвия свои войска в Украину? Заявление Силини вызывает вопросы

Латвия поддерживает Парижскую декларацию по вопросу Украины, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, которая сегодня приняла участие в саммите лидеров стран Коалиции доброй воли в Париже.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, на встрече Силиня подтвердила готовность участвовать в обеспечении долгосрочных гарантий безопасности Украины и выразила поддержку Парижской декларации.

Силиня отметила, что Латвия готова внести практический вклад в укрепление потенциала Украины.

Премьер-министр подчеркнула, что следующим шагом станет принятие решений на национальном уровне, в том числе в Сейме.

Отметим, что Франция и Великобритания уже подписали декларацию о размещении своих военных в Украине после достижения режима прекращения огня.

В то же время Италия и Польша уже отказались посылать свои вооружённые силы в Украину.

Из заявления Силини не понятно, будут ли посланы в Украину латвийские войска. Хотя, учитывая, что отправку солдат и офицеров в другие страны должен акцептировать Сейм Латвии, и то, что Силиня заявила о будущем «принятии решений на национальном уровне, в том числе в Сейме», не исключено, что такая идея может быть реализована на практике.

Напомним, Россия выступает категорически против присутствия западных войск в Украине после прекращения огня.

#Франция #Италия #Украина #Сейм #Латвия #Великобритания #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • MG
    Max George
    7-го января

    1
    19
  • bt
    bory tschist
    6-го января

    ... надо быть абсолютным идиотом (написавшим эту наитупейшую статью), чтобы до сих пор не понимать – Латвия член НАТО! p.s. хочется спросить у автора: "в какой из стран Балтии-EC прячешь свою задницу, что такой ты ... смелый!?"

    6
    24
  • ЯО
    Яшка Одесский
    6-го января

    Вам надо? Вы и идите! Силиня, собери всю свою кодлу воров и чешите на все четыре стороны! Посмотрим какие из вас защитники (в мокрых труселях) получатся! Это вам не чужих детей отправлять на убой!

    59
    2
  • Д
    Добрый
    Яшка Одесский
    7-го января

    Путлер же отправил и отправляет чужих детей на смерть.А вы представители пятой колонны,раше песни поёте,салюты по рашистскому времени пускаете .А если бы ваши дети загремели на фронт,как бы вы тогда также любили бы нациста дедушку кабаевича?

    0
    24
  • Мп
    Мимо проходил
    Яшка Одесский
    7-го января

    Добрый, какая же каша у тебя в голове! Аж стыдно, что такие ... гм-м-м... люди пытаются говорить от имени населения Латвии.

    10
    0
  • A
    Aleks
    6-го января

    Пошлет Латвия мясо на Украину-не пошлет-абсолютно без разницы.

    29
    7
Читать все комментарии

