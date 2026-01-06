Латвия поддерживает Парижскую декларацию по вопросу Украины, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, которая сегодня приняла участие в саммите лидеров стран Коалиции доброй воли в Париже.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, на встрече Силиня подтвердила готовность участвовать в обеспечении долгосрочных гарантий безопасности Украины и выразила поддержку Парижской декларации.

Силиня отметила, что Латвия готова внести практический вклад в укрепление потенциала Украины.

Премьер-министр подчеркнула, что следующим шагом станет принятие решений на национальном уровне, в том числе в Сейме.

Отметим, что Франция и Великобритания уже подписали декларацию о размещении своих военных в Украине после достижения режима прекращения огня.

В то же время Италия и Польша уже отказались посылать свои вооружённые силы в Украину.

Из заявления Силини не понятно, будут ли посланы в Украину латвийские войска. Хотя, учитывая, что отправку солдат и офицеров в другие страны должен акцептировать Сейм Латвии, и то, что Силиня заявила о будущем «принятии решений на национальном уровне, в том числе в Сейме», не исключено, что такая идея может быть реализована на практике.

Напомним, Россия выступает категорически против присутствия западных войск в Украине после прекращения огня.