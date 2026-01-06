Рижское самоуправление планирует включить в плату за аренду жилых помещений страховые взносы, сообщили агентству ЛЕТА в столичной думе.

Департамент жилья и среды Рижской думы подготовил проект обязательных правил "Об арендной плате за жилые помещения в Риге", который предусматривает, что в расходы, связанные с использованием жилого помещения, будут включены платежи за страхование дома.

Общественное обсуждение правил завершилось 8 декабря.

Как сообщалось, на ул. Баускас, 50 в Риге в одной из квартир в жилом доме произошел взрыв, в результате которого погибли два человека - жилец квартиры и сотрудник компании "Gaso". Взрыв, в результате которого пятый и четвертый этажи дома частично разрушены, произошел в муниципальной квартире.

Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 на вопрос, почему самоуправление не страхует все свои квартиры, ответил, что это довольно дорого и есть риск, что в таком случае Госконтроль укажет на нецелесообразную трату средств, так как на потраченные за несколько лет средства на страхование можно построить новый жилой дом.

"Речь идет о том, что, возможно, следовало бы застраховать жилье с высоким риском, например, с дровяным отоплением, газовыми баллонами и т. д., но это не относится к квартире, в которой произошел взрыв", - отметил мэр.