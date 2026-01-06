Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья 0 797

Политика
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
ФОТО: LETA

Рижское самоуправление планирует включить в плату за аренду жилых помещений страховые взносы.

Рижское самоуправление планирует включить в плату за аренду жилых помещений страховые взносы, сообщили агентству ЛЕТА в столичной думе.

Департамент жилья и среды Рижской думы подготовил проект обязательных правил "Об арендной плате за жилые помещения в Риге", который предусматривает, что в расходы, связанные с использованием жилого помещения, будут включены платежи за страхование дома.

Общественное обсуждение правил завершилось 8 декабря.

Как сообщалось, на ул. Баускас, 50 в Риге в одной из квартир в жилом доме произошел взрыв, в результате которого погибли два человека - жилец квартиры и сотрудник компании "Gaso". Взрыв, в результате которого пятый и четвертый этажи дома частично разрушены, произошел в муниципальной квартире.

Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 на вопрос, почему самоуправление не страхует все свои квартиры, ответил, что это довольно дорого и есть риск, что в таком случае Госконтроль укажет на нецелесообразную трату средств, так как на потраченные за несколько лет средства на страхование можно построить новый жилой дом.

"Речь идет о том, что, возможно, следовало бы застраховать жилье с высоким риском, например, с дровяным отоплением, газовыми баллонами и т. д., но это не относится к квартире, в которой произошел взрыв", - отметил мэр.

Читайте нас также:
#жилье #Рига #страхование #Латвия #взрыв #безопасность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
4

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото LTV
Изображение к статье: Пошлет ли Латвия свои войска в Украину? Заявление Силини вызывает вопросы
Изображение к статье: В правящей коалиции снова раскол: на сей раз по вопросу «надзора» Эксклюзив!
Изображение к статье: Покупатели топлива, алкоголя и табака укрепят казну страны. На это рассчитывают власти

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Остапенко вышла в полуфинал парного турнира «WTA 500» в Брисбене
Спорт
Изображение к статье: Та самая могилка с секретиком. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео