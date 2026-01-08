Служба госбезопасности еще не получила от двух руководящих должностных лиц самоуправлений запрос о предоставлении допуска к гостайне. Один из них — находящийся уже длительное время на больничном мэр Огре Эгилс Хелманис (Национальное объединение). По поводу обоснованности его нетрудоспособности Инспекция здравоохранения начала проверку. При этом большинство должностных лиц, как сообщило сегодня Латвийское радио, уже проверены и допуски получены. В этом месяце станет известно и о решениях по оставшимся должностным лицам.

Латвийское радио отмечает, что допуски к гостайне получили 92 представителя муниципалитетов. Решения по еще 25 руководителям самоуправлений должны быть приняты в ближайшее время. Напомним, что после выборов в самоуправления - в июне прошлого года, - начало действовать требование закона о том, что мэры, вице-мэры и исполнительные директора самоуправлений обязаны получить допуск к гостайне. Если поступает отказ, то тогда эти должностные лица должны покинуть свои посты.

"В ходе проверки любого претендента на специальное разрешение Служба госбезопасности всесторонне оценивает надежность и способность лица сохранять государственную тайну, получая и анализируя об этом лице широкий объем информации", - сообщает Латвийское радио.