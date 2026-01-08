Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кого не допустят до гостайны? 1 549

Политика
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мэр Огре Эгилс Хелманис

Мэр Огре Эгилс Хелманис

Решения своей судьбы ждут еще 25 руководителей самоуправлений.

Служба госбезопасности еще не получила от двух руководящих должностных лиц самоуправлений запрос о предоставлении допуска к гостайне. Один из них — находящийся уже длительное время на больничном мэр Огре Эгилс Хелманис (Национальное объединение). По поводу обоснованности его нетрудоспособности Инспекция здравоохранения начала проверку. При этом большинство должностных лиц, как сообщило сегодня Латвийское радио, уже проверены и допуски получены. В этом месяце станет известно и о решениях по оставшимся должностным лицам.

Латвийское радио отмечает, что допуски к гостайне получили 92 представителя муниципалитетов. Решения по еще 25 руководителям самоуправлений должны быть приняты в ближайшее время. Напомним, что после выборов в самоуправления - в июне прошлого года, - начало действовать требование закона о том, что мэры, вице-мэры и исполнительные директора самоуправлений обязаны получить допуск к гостайне. Если поступает отказ, то тогда эти должностные лица должны покинуть свои посты.

"В ходе проверки любого претендента на специальное разрешение Служба госбезопасности всесторонне оценивает надежность и способность лица сохранять государственную тайну, получая и анализируя об этом лице широкий объем информации", - сообщает Латвийское радио.

Читайте нас также:
#выборы #служба госбезопасности #безопасность #допуск к гостайне #самоуправления #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
1
2
0
0
1
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го января

    Я не думаю, что государственные тайны Латвии можно доверять контуженным на всю голову!

    1
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Метрология самая точная наука. Эксклюзив!
Изображение к статье: Мэр Юрмалы и президент Латвии обсудили будущее концертного зала «Дзинтари»
Изображение к статье: Латвия передаёт Польше командование 1-й Постоянной противоминной военно-морской группой НАТО
Изображение к статье: Глава Адажской думы Микелсоне подала в отставку, не добившись поддержки депутатов (дополнено)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews
Изображение к статье: Самое лучшее место для плодотворной работы - организма. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Человек против младенца»: новый хит от Netflix бьет рекорды
Культура &
Изображение к статье: «Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео