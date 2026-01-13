Директор центра социологических исследований Арнис Кактиньш в интервью Латвийскому радио отметил, что на протяжении всех последних лет большинство латвийцев во время опросов выражают крайнее неудовлетворение происходящем в стране, недовольство политической системой. Лишь 14-18% респондентов считают, что Латвия развивается в правильном направлении.

"О том, что система как-то функционирует не так, мы можем судить по результату - во всех европейских важных топах Латвия занимает последние или предпоследние места. Все выглядит плохо. Траектория развития такова, что скоро последний выключит свет", - констатировал социолог. Еще более трагической ситуацию в стране делает... пьянство. Социолог напомнил, что Латвия - один из мировых лидеров по потреблению алкоголя на душу населения.

"Мы потребляем алкоголь в ненормальных объемов. И как следствие - существенная часть общества пребывает в разной степени деградации и дегенерации", - заключил А. Кактиньш.