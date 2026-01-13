Baltijas balss logotype
«Траектория в Латвии идет к тому, что последний выключит свет» 4 1667

Политика
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Траектория в Латвии идет к тому, что последний выключит свет»

Известный социолог крайне пессимистично оценивает ситуацию в стране.

Директор центра социологических исследований Арнис Кактиньш в интервью Латвийскому радио отметил, что на протяжении всех последних лет большинство латвийцев во время опросов выражают крайнее неудовлетворение происходящем в стране, недовольство политической системой. Лишь 14-18% респондентов считают, что Латвия развивается в правильном направлении.

"О том, что система как-то функционирует не так, мы можем судить по результату - во всех европейских важных топах Латвия занимает последние или предпоследние места. Все выглядит плохо. Траектория развития такова, что скоро последний выключит свет", - констатировал социолог. Еще более трагической ситуацию в стране делает... пьянство. Социолог напомнил, что Латвия - один из мировых лидеров по потреблению алкоголя на душу населения.

"Мы потребляем алкоголь в ненормальных объемов. И как следствие - существенная часть общества пребывает в разной степени деградации и дегенерации", - заключил А. Кактиньш.

Читайте нас также:
#Латвия #мнение эксперта
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
14
0
2
3
0
2

Оставить комментарий

(4)
  • Пп
    Прожектор перестройки
    14-го января

    Очень хорошая траектория. Главное следуйте установленным курсом правительства Латвии и не задерживайте процесс...

    6
    0
  • А
    Андрей
    14-го января

    "Траектория развития такова, что скоро последний выключит свет" А что это за перевод такой или что означает "последний выключит свет"? Кто этот последний? И который свет он выключит? Электрический? Или естественный?

    Впрочем, а зачем тут свет, если траектория, как говорится: "от серда к Солнцу"?!

    0
    3
  • A
    Aleks
    14-го января

    Зато власть с гордостью и радостью отмечает День баррикад,когда лохи помогли им зарабатывать по миллиарду в год. 😈👽🔯

    29
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го января

    существенная часть общества пребывает в разной степени деградации и дегенерации -- В основном это наблюдается на хуторах - пьют беспробудно. Полки подвалов, погребков и кладовок уставлены рядами консервов и прочей закуси - и почему не квасить на регулярно основе от безысходности?

    20
    3
Читать все комментарии

Видео