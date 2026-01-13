Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В преддверии выборов омбудсмен получает больше политизированных обращений 1 205

Политика
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В преддверии выборов омбудсмен получает больше политизированных обращений
ФОТО: LETA

Омбудсмен ощущает приближение выборов в Сейм — учреждение получает всё больше обращений, содержание которых кажется политизированным, заявила в интервью передаче TV3 «900 секунд» омбудсмен Карина Палкова, пишет LETA.

По словам Палковой, в последнее время значительно увеличилось общее количество обращений, поступающих в Бюро омбудсмена. Она объясняет это как сменой омбудсмена, так и стремлением сделать учреждение максимально открытым и доступным для общества, в том числе проводя очные консультации с жителями раз в месяц.

На вопрос, ощущает ли она приближение выборов в Сейм в своей работе, Палкова ответила утвердительно, указав, что в обращениях поднимаются очень сложные и трудно разрешимые вопросы, которые также находятся на повестке у политиков.

«Скажем так: начинается период накаливания общества, и мы это ощущаем по обращениям — нам всё чаще приходится отвечать на вопросы политического характера», — пояснила омбудсмен.

По её словам, недавно учреждение предоставляло ответы на вопросы, касающиеся, например, количества полов, языка, миграции и других тем. «Конечно, обращения становятся немного политизированными, но мы работаем, основываясь на документах по правам человека», — подчеркнула Палкова.

Она прогнозирует, что по мере приближения выборов 15-го Сейма, которые состоятся осенью, политическая окраска вопросов, адресуемых Бюро омбудсмена, будет только усиливаться.

Как уже сообщалось, в этом году работа омбудсмена будет сосредоточена, в первую очередь, на защите прав человека в повседневных ситуациях, когда жители чаще всего сталкиваются с незаконными, несоразмерными или необоснованными действиями или бездействием государства или самоуправлений, ранее сообщили в Бюро омбудсмена агентству LETA.

В частности, работа будет направлена на защиту прав детей, включая право ребёнка на безопасную и эмоционально благоприятную среду в учебных заведениях, защиту детей от насилия и кибернасилия, а также на своевременный и доступный уход за здоровьем и психическим здоровьем.

Также планируется, что Палкова в этом году уделит внимание защите прав пациентов, укреплению уважительного отношения, предоставлению понятной информации пациентам и обеспечению эффективных механизмов защиты прав пациентов, соответствующих правам человека.

Одновременно внимание будет уделено снижению цифрового неравенства, с особым акцентом на возможности пожилых людей, людей с инвалидностью и других уязвимых групп получать доступ к цифровым государственным, финансовым и медицинским услугам, предотвращая цифровую дискриминацию.

Особое значение будет иметь защита прав людей, находящихся в институциональном уходе — в домах престарелых, социальных центрах, детских учреждениях и других учреждениях длительного или закрытого ухода.

Среди приоритетов омбудсмен также выделила основанный на правах человека подход к вопросам миграции и убежища, обеспечивая баланс между интересами государственной безопасности и защитой основных прав личности.

Кроме того, в Бюро омбудсмена подчёркивают значение хорошего управления как основы демократии и устойчивости государства, основанной на правах человека, при котором действия государства и самоуправлений служат человеку, а не формальной процедуре.

Исполняя просветительскую функцию, предусмотренную Законом об омбудсмене, в 2026 году учреждение уделит особое внимание укреплению понимания прав человека в обществе и в сфере публичного управления, способствуя единообразному и основанному на правах человека применению норм права на практике.

Карину Палкову, профессора Рижского университета Страдиня и адвоката, Сейм утвердил в должности омбудсмена в сентябре прошлого года.

Читайте нас также:
#выборы #права человека #миграция #Омбудсмен #дети #демократия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    13-го января

    Ну, а что там, с Сиротскими судами? Опять потарахтели и забыли? Предыдущая пьянь, хоть что то делала.

    4
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В 2026 году сокращен размер доплат в государственных и муниципальных учреждениях
Изображение к статье: Министр усмотрел противоправные ограничения на производство возобновляемой энергии
Изображение к статье: Остановлены поправки к закону, ограничивающие свободу СМИ
Изображение к статье: «Это не наша обязанность». Власти больше не хотят охранять разрушенный дом на улице Баускас

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин
Люблю!
Изображение к статье: Что выпил, что покушал, что радио послушал. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Люблю!
Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин
Люблю!
Изображение к статье: Что выпил, что покушал, что радио послушал. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео