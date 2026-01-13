Baltijas balss logotype
В Риге могут переименовать улицу Андрея Сахарова и еще 13 топографических названий

Политика
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скорей всего улица Сахарова скоро перестанет быть улицей Сахарова.

Скорей всего улица Сахарова скоро перестанет быть улицей Сахарова.

Общественная организация под названием «Центр публичной памяти» подала в Рижскую думу прошение об очередном переименовании улиц города Рига. Скоро его рассмотрят в Рижской думе.

«Центр обратился ко всем депутатам Рижской думы с призывом завершить переименование улиц столицы, названия которых связаны с коммунистическим тоталитарным режимом», – сообщил bb.lv председатель правления центра, историк Карлис Кангерис.

Он уточнил, что центр хочет переименовать 14 улиц столицы, названия которых были сформированы в период оккупации СССР и, по мнению историка, связаны с прославлением коммунистического тоталитарного режима.

В этот список названий внесена улица Андрея Сахарова – человека, который внес важнейший вклад в крушение коммунистического тоталитарного режима. Похоже, вся вина правозащитника Сахарова состоит в том, что он носил русскую фамилию.

В «Центре публичной памяти» сообщили, что Государственный центр языка уже давно согласовал переименование улицы Андрея Сахарова в улицу Карлиса Скалбе. Теперь дело за депутатами Рижской думы.

А потом можно начать бороться за переименование премии Андрея Сахарова «За свободу мысли» — это ежегодная награда Европейского парламента, с денежным эквивалентом в 50 000 евро. Она вручается за «исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару».

Интересно, что улица Андрея Сахарова – сама продукт переименования. До 1991 года эта 1642-метровая улица носила название Дзержинского.

Что касается приемника Сахарова на уличных табличках – Карлиса Скалбе, то это — латышский писатель и общественный деятель. Родился в 1879 году в семье кузнеца, формировался под влиянием матери – очень бедной и очень религиозной жизни. Был депутатом Сейма. В 1944 году, скрываясь от наступления Советской армии, эмигрировал в Швецию, где через несколько месяцев скончался.

Отметим, что в последние годы в Латвии запущен массовый процесс смены названий улиц. Так в Риге больше нет улиц Маскавас (Московская), Гоголя, Пушкина, Пикуля, Бранткална и других. Меняются названия и участков улиц - Ницгалес и Антонияс. А в Прейли, к примеру, ликвидировали улицу Сорокина.

Оставить комментарий

(15)
  • LO
    Ludmila Olehnovich
    14-го января

    Премия имени Андрея Сахарова прсуждается ежегодно в ES Поддержка тех, кто борется против угнетения, нетерпимости и защищает фундаментальные права человека.

    Статус: Многие лауреаты на момент присуждения находились (или до сих пор находятся) в заключении. 2017 Демократическая оппозиция Венесуэлы За усилия по восстановлению верховенства закона и демократических институтов в стране. 2018 Олег Сенцов (Украина) Кинорежиссер, ставший символом мирного сопротивления аннексии Крыма и защиты прав политических заключенных.2020 Демократическая оппозиция Беларуси (Координационный совет) За мирный протест против фальсификации выборов и борьбу за демократические перемены.2021 Алексей Навальный (Россия) За многолетнюю борьбу с коррупцией и защиту прав человека в России, несмотря на риск для жизни и заключение.2023 Джина Махса Амини и движение «Женщина, Жизнь, Свобода» (Иран) Посмертно Амини и всему движению за протесты против обязательного ношения хиджаба и борьбу за права женщин. 2022 Народ Украины в лице президента, лидеров и гражданского общества За мужество в защите своей страны, демократии и свободы на фоне полномасштабного вторжения России. Врученв господину Зеленскому в 2022 году. Если переименуют улицу в Риге это означает, что инициаторы переименования не в курсе, что премия имени А.Сахарова престижная премия, учрежденная в ES.Такие люди, как А. Сахаров -носители демократических ценностей и в ES это хорошо понимают.

    2
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го января

    Не надо скопидомничать, подойдите к проблеме глобально: все улицы переименовываются! Продольные в "Латышские националистические" - первая, вторая и т.д. Поперечные назвать именами латышей, сбежавших с нацистами (вот и папе Сайры Дуке-Дрейберги местечко найдется). А все тупики назвать просто - "1-й латышский тупик", второй и так далее. А, чуть не забыл - один из тупиков непременно назвать "Тупик убежавшего Тсича"!

    10
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го января

    это ежегодная награда Европейского парламента -- Этой премии тоже надо присвоить другое имя и сумму премии увеличить раза в три! Для приятности!

    10
    2
  • П
    Процион
    14-го января

    «Что касается приемника Сахарова…» Уточните, какого приемника: радиоприемника, телеприемника, спутникового или какого иного. Грамотуи хреновы!

    19
    2
  • AZe
    Aleksandrs Zinčenko
    13-го января

    Вот уж точно не велика потеря.

    16
    30
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    13-го января

    Анализируя историю когда правящие в финансовом или политическом тупике они начинают сносить памятники и переименовывать улицы .

    94
    2
  • bt
    bory tschist
    13-го января

    … какой-то местной нацсволочyгe не терпится переименовать улицу Андрея Дмитриевича Сахарова в какого-нибудь латышского ублюдка из команды сифилитика-yльянова?

    16
    39
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    13-го января

    А ты мечтал о "Mēmā Tsiča iela"? Или "Тsicha, kas aizbēga no dzimtenes"? Жирновато для таких тупых убегантов будет.

    32
    4
  • ks
    kokorins sergejs
    13-го января

    Рига.богатая.денег.некуда.девать!.на.новые.таблички.смена.адреса.и.тд.

    52
    0
  • SS
    Skad Skad
    13-го января

    Шариковы окончательно взяли власть в городе🤔

    112
    2
  • Д
    Дед
    13-го января

    В Резекне провели опрос в переименовании улиц, оказалось, что хотельщиков, даже 10% не собралось. Неужели, эти клоуны свой рейтинг думают поднять этой глупостью. Уже отработало и вызовет, даже у нацозобоченных только не понимание, а то и злость.

    96
    1
  • З
    Злой
    13-го января

    А может сразу и за живых взяться? Кстати, кто следит, особенно Доброму, моё не вложение в экономику латвии с 2022 года уже превысило 11000 евро, и я обязуюсь ускорить этот процесс.

    62
    4
  • З
    Злой
    Злой
    13-го января

    И это я один не вложил, будь народ по умнее, эта страна по миру пошла бы.

    52
    4
  • Пп
    Прожектор перестройки
    13-го января

    В кого переименовывать будем? Улица Дудаева уже есть. Тогда остаётся в Бандеру , или Цукурса?

    97
    2
  • Лк
    Летучий корабль
    Прожектор перестройки
    13-го января

    Вот именно. В ногу со временем, так сказать. Найдут варианты.

    47
    1
Читать все комментарии

Видео