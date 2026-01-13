Общественная организация под названием «Центр публичной памяти» подала в Рижскую думу прошение об очередном переименовании улиц города Рига. Скоро его рассмотрят в Рижской думе.

«Центр обратился ко всем депутатам Рижской думы с призывом завершить переименование улиц столицы, названия которых связаны с коммунистическим тоталитарным режимом», – сообщил bb.lv председатель правления центра, историк Карлис Кангерис.

Он уточнил, что центр хочет переименовать 14 улиц столицы, названия которых были сформированы в период оккупации СССР и, по мнению историка, связаны с прославлением коммунистического тоталитарного режима.

В этот список названий внесена улица Андрея Сахарова – человека, который внес важнейший вклад в крушение коммунистического тоталитарного режима. Похоже, вся вина правозащитника Сахарова состоит в том, что он носил русскую фамилию.

В «Центре публичной памяти» сообщили, что Государственный центр языка уже давно согласовал переименование улицы Андрея Сахарова в улицу Карлиса Скалбе. Теперь дело за депутатами Рижской думы.

А потом можно начать бороться за переименование премии Андрея Сахарова «За свободу мысли» — это ежегодная награда Европейского парламента, с денежным эквивалентом в 50 000 евро. Она вручается за «исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару».

Интересно, что улица Андрея Сахарова – сама продукт переименования. До 1991 года эта 1642-метровая улица носила название Дзержинского.

Что касается приемника Сахарова на уличных табличках – Карлиса Скалбе, то это — латышский писатель и общественный деятель. Родился в 1879 году в семье кузнеца, формировался под влиянием матери – очень бедной и очень религиозной жизни. Был депутатом Сейма. В 1944 году, скрываясь от наступления Советской армии, эмигрировал в Швецию, где через несколько месяцев скончался.

Отметим, что в последние годы в Латвии запущен массовый процесс смены названий улиц. Так в Риге больше нет улиц Маскавас (Московская), Гоголя, Пушкина, Пикуля, Бранткална и других. Меняются названия и участков улиц - Ницгалес и Антонияс. А в Прейли, к примеру, ликвидировали улицу Сорокина.