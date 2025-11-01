В Латвии собираются переименовать еще одну улицу — с карты планируют стереть фамилию Сорокин 1 18759

Дата публикации: 01.11.2025
Самоуправление Прейльского края проводит опрос жителей о переименовании улицы Ивана Сорокина в местечке Стабулниеки, сообщили в самоуправлении.

В этом месяце в самоуправление вдруг поступило обращение жителей с предложением изменить название улицы Сорокина на улицу Антона Скутелиса. Скутелис — уроженец края и уважаемый профессор медицины.

А кто такой Сорокин? Он поднимал сельское хозяйство в районе после войны. Согласно информации, находящейся в Прейльском музее истории и прикладного искусства, Сорокин был первым председателем колхоза имени Кирова и местным крестьянином. Он развивал льноводческую отрасль в регионе.

Также известно, что Сорокин воевал против нацистов во время Второй мировой войны. Против латышей они ничего против не имел – самоуправление отдельно отмечает, что в материалах музея нет данных о его участии в геноциде латышского народа, организованном коммунистической партией.

Похоже, единственная вина местного земледельца – это нелатышская фамилия.

Как бы то ни было, самоуправление предлагает жителям до 4 ноября заполнить анкету и выразить свое мнение о переименовании улицы Сорокина в улицу Скутелиса, а также предложить собственные варианты нового названия.

Отметим, что в последние годы в Латвии запущен массовый процесс смены названий улиц. Так в Риге больше нет улиц Маскавас (Московская), Гоголя, Пушкина, Пикуля, Бранткална и других. По раздачу попали и вполне политкорректные названия вроде улиц Ницгалес и Антонияс.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
