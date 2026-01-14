Сегодня на первом в 2026 году заседании правительства министр внутренних дел вносит важный документ – «Порядок определения, непрерывности деятельности, осуществления мероприятий устойчивости и безопасности и сообщения инцидентов критической инфраструктуры». Таким образом, силовики получают контроль практически над всей экономикой ЛР.

Не подпускать к критической инфраструктуре!

«Принимая во внимание глобальную и региональную среду безопасности, рекомендации НАТО его государствам-участникам», в нашей республике вводятся «дополнительное специальное регулирование соответственно интересам национальной безопасности Латвии».

Прежде всего, конечно, необходимо разобраться с подданными государств-агрессоров: «Граждане России или Беларуси не могут стать собственниками, правообладателями или истинными выгодополучателями критической инфраструктуры или особо значимой инфраструктуры европейского уровня». Но и в отношении наших собственных граждан или неграждан может последовать запрет трудиться на данных предприятиях — причем даже не в руководящей, но и в любой иной должности – «если об этих людях получен негативный отзыв учреждений государственной безопасности».

Круг юрлиц, на коих распространится вышеуказанный порядок, весьма широк — ведь туда включены и «оказывающие внешние услуги». Скажем, доставку питьевой воды или же уборку помещений в аэропорту — вот вы и попали. «Принимая во внимание, что включенные в регулирование Закона о национальной безопасности Правила не определяют точное число субъектов, административные затраты невозможно точно определить», – констатируют в МВД.

Так или иначе, в числе определяемых в документе областей, фигурируют также вполне гражданские – здравоохранение и социальное благосостояние.

«Укрепление устойчивости критической инфраструктуры обеспечивает непрерывность упомянутых выше важных общественных функций, снижает риски необратимого или долгосрочного нарушения в результате инцидентов получения важных для общества услуг и других негативных воздействий на повседневные важные для общества услуги», – провозглашает документ, который продвигает министр Рихардс Козловскис («Новое Единство»).

Ждите сюрприза

Получается, однако, что в Латвии можно будет взять и выкинуть из бизнеса любого россиянина или белоруса, который до того — ни сном, ни духом – не участвовал в некой стратегической деятельности. Причем узнать заранее и конкретно — что включено, а что нет, не представляется возможным. Ведь, как явствует из документа МВД: «Список нужно использовать компетентным учреждениям, чтобы провести оценку риска».

Самое смешное, что при всем этом обещают «не создавать дополнительной административной нагрузки владельцам критической инфраструктуры». Неужели за выбрасывание из бизнеса нежелательных иностранцев теперь возьмется искусственный интеллект?