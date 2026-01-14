Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Экономика госбезопасности: МВД уверенной рукой берется за народное хозяйство Латвии 5 3059

Политика
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Железнодорожные станции, без сомнения — инфраструктура критическая.

Железнодорожные станции, без сомнения — инфраструктура критическая.

ФОТО: LETA

Сегодня на первом в 2026 году заседании правительства министр внутренних дел вносит важный документ – «Порядок определения, непрерывности деятельности, осуществления мероприятий устойчивости и безопасности и сообщения инцидентов критической инфраструктуры». Таким образом, силовики получают контроль практически над всей экономикой ЛР.

Не подпускать к критической инфраструктуре!

«Принимая во внимание глобальную и региональную среду безопасности, рекомендации НАТО его государствам-участникам», в нашей республике вводятся «дополнительное специальное регулирование соответственно интересам национальной безопасности Латвии».

Прежде всего, конечно, необходимо разобраться с подданными государств-агрессоров: «Граждане России или Беларуси не могут стать собственниками, правообладателями или истинными выгодополучателями критической инфраструктуры или особо значимой инфраструктуры европейского уровня». Но и в отношении наших собственных граждан или неграждан может последовать запрет трудиться на данных предприятиях — причем даже не в руководящей, но и в любой иной должности – «если об этих людях получен негативный отзыв учреждений государственной безопасности».

Круг юрлиц, на коих распространится вышеуказанный порядок, весьма широк — ведь туда включены и «оказывающие внешние услуги». Скажем, доставку питьевой воды или же уборку помещений в аэропорту — вот вы и попали. «Принимая во внимание, что включенные в регулирование Закона о национальной безопасности Правила не определяют точное число субъектов, административные затраты невозможно точно определить», – констатируют в МВД.

Так или иначе, в числе определяемых в документе областей, фигурируют также вполне гражданские – здравоохранение и социальное благосостояние.

«Укрепление устойчивости критической инфраструктуры обеспечивает непрерывность упомянутых выше важных общественных функций, снижает риски необратимого или долгосрочного нарушения в результате инцидентов получения важных для общества услуг и других негативных воздействий на повседневные важные для общества услуги», – провозглашает документ, который продвигает министр Рихардс Козловскис («Новое Единство»).

Ждите сюрприза

Получается, однако, что в Латвии можно будет взять и выкинуть из бизнеса любого россиянина или белоруса, который до того — ни сном, ни духом – не участвовал в некой стратегической деятельности. Причем узнать заранее и конкретно — что включено, а что нет, не представляется возможным. Ведь, как явствует из документа МВД: «Список нужно использовать компетентным учреждениям, чтобы провести оценку риска».

Самое смешное, что при всем этом обещают «не создавать дополнительной административной нагрузки владельцам критической инфраструктуры». Неужели за выбрасывание из бизнеса нежелательных иностранцев теперь возьмется искусственный интеллект?

Читайте нас также:
#Латвия #МВД #безопасность #инфраструктура #национальная безопасность #правительство #экономика #политика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
4
1
0
5
0
5

Оставить комментарий

(5)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го января

    Повыгонять конечно можно, но где взять столько латышей, согласных терпеть и молчать до самой невозможности. На хуторах одна пьянь и старики остались.

    45
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    14-го января
    1. "народное хозяйство Латвии" с 1991-го года в руках, барыг спекулянтов мироедов.
    2. Граждан РФ и РБ с критической инфраструктуры поувольняли, повыгоняли ещё в прошлом году.
    3. Теперь полицаи и охранка возьмутся за "нелояльных" подданых ЛР, а также субподрядчиков и аутсосёров с неправильным гражданством?
    44
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го января

    А расстреливать без суда и следствия будут? А имущество конфисковывались и в Сибирь ссылать? Опыт то огромный!

    52
    5
  • Д
    Дед
    14-го января

    И это правильно. Взяли моду граждане России и Белоруссии работать в Латвии и создавать рабочие места, платить налоги. Правильно, МВД нет дела до воровства в правительстве, их дело бизнесом управлять. Менты вылезая из кустов на дорогах, будут решать , кто достоин работать в Латвии. Не иначе решили наехать на бизнес, глядишь, кто то откатик даст.

    63
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го января

    "МВД уверенной рукой берется за"... и начинает мастурбировать. Ибо на созидательную деятельность в нынешнем виде неспособно.

    64
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Сейме состоится конференция, посвященная 35-й годовщине баррикад
Изображение к статье: Минобороны предлагает перераспределить 200 млн евро на укрепление ПВО
Изображение к статье: Не обниматься, не целоваться: что делать спортсмену Латвии, если он соревнуется с россиянином – инструкция
Изображение к статье: Кто-то обязательно должен ответить за опоры моста Rail Baltica в Даугаве - премьер

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый символ зимней женственности: как стильно носить шерстяную косынку
Люблю!
Изображение к статье: Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом
Люблю!
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций
Дом и сад
Изображение к статье: Новый символ зимней женственности: как стильно носить шерстяную косынку
Люблю!
Изображение к статье: Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом
Люблю!
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео