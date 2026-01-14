Рижская дума получила 20 заявлений от жителей пострадавшего при взрыве дома на улице Баускас с просьбой предоставить временное жильё. В отдельных случаях заявления были отклонены. Также сохраняется неопределённость по поводу того, кто будет охранять здание в будущем, сообщают Новости ТВ3.

После взрыва газа 2 января на улице Баускас десятки людей оказались в кризисной ситуации — прежнее жильё пришлось срочно покинуть, и до сих пор неизвестно, подлежит ли дом восстановлению или повреждён необратимо и подлежит сносу. Большинство жильцов нашли, где временно жить, но часть обратилась в Рижскую думу с просьбой о временном размещении.

«У нас есть 20 заявлений, два проекта подготавливаются для завтрашнего заседания комиссии по аренде. Эти квартиры — муниципальные, которые мы предлагаем в аренду. Мы предложили жильё и другим. Надо сказать, что в трёх случаях из 20 предоставить жильё не получится, так как одному из супругов принадлежит другая пригодная для проживания недвижимость в Риге», рассказала Даце Зиединя, исполняющая обязанности главы Департамента жилищного и коммунального хозяйства Рижской думы.

Сразу после взрыва скандал вызвало первоначальное предложение думы разместить людей в общежитии на улице Прушу — увидев антисанитарию и сырость, жильцы отказались там оставаться. Теперь обещано, что предложенные помещения в социальном доме на улице Унияс будут «цивилизованными». Платить за аренду не придётся.

«В этом доме два года назад был сделан ремонт, помещения оснащены мебелью, шкафами, кроватями — что особенно важно сейчас, когда люди переезжают без всего. Обустроены кухни с посудой, всем необходимым для приготовления еды, есть стиральные и сушильные машины», - уточнила Зиединя.

Жителям будет сделано предложение, они смогут осмотреть помещения и принять решение. В случае согласия с ними заключат договор на год. Подготавливаются поправки к правилам, чтобы можно было продлить обеспечение временным жильём до двух лет.

На заседании комитета прозвучала обеспокоенность тем, что до сих пор не ясно, кто будет обеспечивать охрану пострадавшего дома. Сейчас это делает Муниципальная полиция, но решение о продолжении охраны пока не принято — возможно, эту задачу придётся взять на себя самим владельцам квартир.

«Они приняли к сведению нашу просьбу продлить полицейскую охрану здания до получения технического заключения, но у полиции ограниченные ресурсы. Они увеличили охрану до одного патруля, и, скажем честно — это не наша обязанность. Они обещают до завтра принять решение о пяти дополнительных днях, параллельно пытаясь убедить жильцов, что им безопаснее организовать охрану через компании, которые специализируются на таких объектах. Необходимо установить датчики сигнализации, чтобы никто не проник внутрь через крышу и тому подобное», - пояснила Элина Трейя, председатель Комитета по жилищным и коммунальным вопросам Рижской думы.

На заседании комитета прозвучало обещание, что самоуправление сдержит данное ранее слово, и техническое заключение о состоянии дома — подлежит ли он восстановлению или подлежит сносу — будет готово до конца января.

ТВ3