На что могут рассчитывать жильцы пострадавшего от взрыва многоквартирного дома по улице Баускас 15, решали депутаты Комитета Рижской Думы по жилищу и среде.

Его председатель Элина Трейя (Национальное объединение) начала с того, что выразила соболезнование работнику Gaso. Хорошо, что еще не погибло много людей! «Хочу сказать спасибо старшему дома Андрису Виксне», — сказала госпожа Трейя.

Могут и снести

Начальник Полиции самоуправления Андрей Аронов, со своей стороны, доложил, что стражи порядка обеспечивают периметр. Сейчас охрана осуществляется в режиме 7/24 – по крайней мере до 14 января. Из здания вывели 26 человек, разместили в 2 автобусах. На сегодня в хостеле по ул. Прушу в Кенгарагсе, с коим есть договор с самоуправлением, размещены 6 человек, остальные расселились по родственникам. Почему всех повезли именно туда? Новый год, все прочие места пребывания – заняты.

Господин Аронов не стал раскрывать подлинных причин трагичного взрыва – продолжаются экспертизы, в рамках уголовного процесса, ведущегося Государственной полицией.

Что же касается решения о невозможности дальнейшей эксплуатации панельного здания, построенного в 1980-е годы, то представители Строительной управы утверждают – до детального обследования технического состояния, вернуться в дом невозможно. В настоящее время на объекте уже ведутся предварительные работы по оценке – но вероятно, они продлятся не менее месяца. Затраты на обследование будут погашены со стороны муниципального бюджета, а вот до финального заключения нельзя будет пройти в дом (даже на пять минут и даже в квартиру, расположенную на противоположном конце здания!).

Юридически ответственными же за здание являются его жильцы – т.е. общее собрание. Это происходит из Гражданского закона, и потому собственники обязаны действовать по возможности скорее.

– Закон о строительстве говорит не столько об ответственности самоуправления, – пояснил А.Аронов. Последнее может вмешаться, если не будет действия со стороны владельцев – но в таком случае, стоимость будет взыскана с жителей. Начальник полиции высказался также о вероятности последующего сноса дома.

«Каждый отвечает за свои действия»

Такую аксиому произнес директор Департамента жилищной политики Министерства экономики Мартиньш Аудерс. По его мнению, в ближайшем будущем необходимо проводить страхование многоквартирного дома в общем (не собственного жилья), а затраты на это будут включаться в счет за квартиру.

Александр Копосов, член правления AS Gaso указал, что ответственность за оборудование несет конечный пользователь. Случаев, подобных произошедшему, в год по Латвии бывает около 6000.

«1 января мы выполняли свои обязанности. Когда наша бригада вошла внутрь, начали работать со счетчиком и пломбой, констатировали нелегальное подключение, концентрацию газа. Было принято решение заварить трубу, прибыла другая бригада, составлен акт», – рассказал Копосов.

На этих словах в зале сделался скандал. Жильцы дома, пришедшие в здание Рижской Думы, начали выкрикивать вопросы, на что г-жа Трейя повторяла: «Это заседание для депутатов, у вас нет права задавать вопросы». Наконец, г-н Копосов продолжил – 2 января по вызову опять прибыла аварийная машина, сотрудники с газоанализатором проверили концентрацию на лестнице, опасных показателей не обнаружили. На 5 этаже была зафиксирована вибрация и повышенная концентрация – анализатор стал издавать звуки критического уровня. В этот момент один из сотрудников пошел перекрывать газ, по пути позвонив руководству, в пожарную службу и полицию.

– Работник успел закрыть кран, пошел помогать коллеге, и тут прозвучал взрыв.

Тут произошел еще один нервный обмен репликами, на сей раз между оппозиционным депутатом и председателем комитета. Оппозиционер обвинил госпожу Трейю в том, что та узурпирует полномочия ведущего. «Я готовилась», — как-то обиженно сказала политик.

Со своей стороны, г-н Копосов добавил, что газовое предприятие – «готово к сотрудничеству». Скажем, выпустит инфоматериалы.

Кстати, какая компания через газопровод Gaso осуществляла коммерческую торговлю газом и вошла в конфликт с погибшим жильцом, отчего и потребовалось отключение – руководитель Gaso назвал коммерческой тайной, и пообещал сообщить только письменно депутатам РД.

Ничто не предвещало

Ирена Кондрате, директор Департамента благосостояния Рижской Думы, сообщила, что в данном случае жильцам полагается кризисное пособие, выдающееся при несчастных случаях, произошедших не по вине лица.

– Если человек жил по этому адресу, платил счета, мы можем его идентифицировать, – разъяснила критерии чиновник. Деньги выделяются в размере 1 минимальной зарплаты (780 евро) на отдельно проживающее лицо, и 2 зарплат на семью вне зависимости от ее величины (1560 евро). Пока что поступило 50 заявлений, которые обрабатываются в центрах социальной помощи по ул. Смильгя, Аглонас и Иерикю.

По словам И.Кондрате, выплаты идут в нормальном порядке, «никаких особых вопросов не появилось». Квартира, в которой произошел взрыв – принадлежала самоуправлению. Ее обследовали, констатировали нормальный ремонт, проводили фотофиксацию. Нарушений не обнаруживали.

Увы, и муниципальное жилье не было застраховано…

Полис не панацея

Одна из депутатов рассказала, что в ее практике сдачи жилья внаем была история, когда проживавший наниматель залил нижние этажи. И, несмотря на имевшийся полис, страховой суммы – не хватило для погашения убытков. Собственница дошла до Верховного Суда, и приговор был – владелец отвечает за все, что случилось в его собственности, а потом может вменять регрессный иск.

Что же касается дома по ул. Баускас, то в настоящее время он отключен от воды, тепла и электроснабжения. И, само собой, от газа. Так что платить ни за что не надо, обрадовала управляющая зданием Инга Тите. «Это первый такой случай в нашей практике», – добавила она.

В думе поднял вопрос о фонде накоплений пострадавшего дома – из них ведь можно восстановить дом. Хотя после встречи с жильцами, поступило мнение, что деньги можно было бы раздать жильцам. «Это не в компетенции управляющего», – сказала И.Тите. Решение может быть принято жильцами на общем собрании 14 января.

«Ситуация – ужасна»

Всего в здании 74 однокомнатных квартиры, из коих собственностью муниципалитета находятся 4. Сейчас Рига срочно пересматривает очередь на получение социального жилья для пострадавших.

Карлис Гринбергс – директор Рижского энергетического агентства, был единственным, кто заговорил о восстановлении здания. Но сделал это в контексте своего учреждения – как бы перевести дом на использование электрических плит.

Юлия Капустинская, жительница квартиры, оказавшейся непосредственно под эпицентром взрыва, сказала, что «ситуация – ужасна»:

– Мы все остались без ничего, без крыши над головой. Мы не взрывали этот дом…

Здание принадлежало заводу, впоследствии его бывшие работники приватизировали квартиры, сделали ремонты, вложили душу…

Сама жительница потеряла во взрыве дорогие медикаменты. «Пособие не решает почти ничего. Я хожу по департаментам, но никто не отменяет моей работы», – пожаловалась Капустинская.