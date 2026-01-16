Приоритеты внешней политики Латвии - безопасность, поддержка Украины и укрепление евроатлантических связей, в том числе отношений с США, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в пятницу встретился в Рижском замке с министром иностранных дел Байбой Браже.

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, стороны обсудили актуальные вопросы внешней политики, в том числе повестку дня в сфере политики безопасности и развития внешнеэкономических отношений на 2026 год.

Во время встречи Ринкевич и Браже также обсудили представленный Сейму министром иностранных дел доклад о проделанной в 2025 году работе в сфере иностранных дел и планируемой деятельности по внешней политике страны и вопросам Европейского союза (ЕС) в 2026 году. Ежегодные дебаты по этому докладу запланированы в Сейме на 29 января

Ринкевич подчеркнул, что приоритетами внешней политики Латвии являются укрепление безопасности и евроатлантических связей, поддержка Украины, защита интересов Латвии в ходе переговоров по многолетнему бюджету ЕС на 2028-2034 годы, а также содействие конкурентоспособности страны, например, организация зарубежных визитов с участием латвийских предпринимателей.