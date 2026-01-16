Baltijas balss logotype
Президент обозначил приоритеты внешней политики Латвии 3 673

Политика
Дата публикации: 16.01.2026
LETA
Изображение к статье: Президент обозначил приоритеты внешней политики Латвии
ФОТО: LETA

Приоритеты внешней политики Латвии - безопасность, поддержка Украины и укрепление евроатлантических связей, в том числе отношений с США, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в пятницу встретился в Рижском замке с министром иностранных дел Байбой Браже.

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, стороны обсудили актуальные вопросы внешней политики, в том числе повестку дня в сфере политики безопасности и развития внешнеэкономических отношений на 2026 год.

Во время встречи Ринкевич и Браже также обсудили представленный Сейму министром иностранных дел доклад о проделанной в 2025 году работе в сфере иностранных дел и планируемой деятельности по внешней политике страны и вопросам Европейского союза (ЕС) в 2026 году. Ежегодные дебаты по этому докладу запланированы в Сейме на 29 января

Ринкевич подчеркнул, что приоритетами внешней политики Латвии являются укрепление безопасности и евроатлантических связей, поддержка Украины, защита интересов Латвии в ходе переговоров по многолетнему бюджету ЕС на 2028-2034 годы, а также содействие конкурентоспособности страны, например, организация зарубежных визитов с участием латвийских предпринимателей.

#США #Украина #Латвия #безопасность #бюджет #внешняя политика #политика
(3)
  • Д
    Дед
    16-го января

    Евро- атлантических? Европа за Украину и за Гренландию, США против Гренландии, а Латвия за кого? Либо крест снимите, либо штаны оденьте!

    9
    2
  • A
    Aleks
    16-го января

    Общественный активист США Джесс:Не будь сучкой Израиля!😎 Или кобелем....

    7
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го января

    организация зарубежных визитов с участием латвийских предпринимателей. == Ну да, и на деньги самих предпринимателей?

    14
    1
