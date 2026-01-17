Нельзя исключить, что на коалиционном совете состоится обмен мнениями и по "языковым" предложениям.

На ближайшем заседании коалиции политики, как ожидается, обсудят перенятие концертного зала "Gors" в Резекне под контроль государства. Самоуправлении уже не в состоянии содержать это культурное учреждение, которое приносит убытки.

Также правящие обменяются мнениями по поводу "криминализации" картелей. "Новое Единство" и "Прогрессивные" полагают, что за участие в картельном соглашении следует привлекать к уголовной ответственности. "Зеленые крестьяне" такой радикальный вариант не поддерживают, против они и попыток разрешить законом использование оперативных материалов в рамках уголовного процесса и для других уголовных и административных процессов!

Правящие обсудят ужесточение миграционного законодательства - в частности, более строгим хотят сделать контроль за приглашением в латвийские вузы студентов из третьих стран.Также партнеры обсудят коалиционную дисциплины - необходимость обеспечить на пленарных заседаниях Сейма коалиционное большинство. Из-за того, что правящие были в меньшинстве, уже второй раз пришлось отложить принятие во втором чтении нового Закона об иммиграции.

Возможно, правящие обсудят предложение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Аболиньша о том, чтобы впредь не продлевать лицензии коммерческим радиостанциям, вещающим на русском языке.