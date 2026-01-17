Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Картель, миграция и концертный зал. Что обсудят правящие? 0 324

Политика
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja

Фото - Valsts kanceleja

Нельзя исключить, что на коалиционном совете состоится обмен мнениями и по "языковым" предложениям.

На ближайшем заседании коалиции политики, как ожидается, обсудят перенятие концертного зала "Gors" в Резекне под контроль государства. Самоуправлении уже не в состоянии содержать это культурное учреждение, которое приносит убытки.

Также правящие обменяются мнениями по поводу "криминализации" картелей. "Новое Единство" и "Прогрессивные" полагают, что за участие в картельном соглашении следует привлекать к уголовной ответственности. "Зеленые крестьяне" такой радикальный вариант не поддерживают, против они и попыток разрешить законом использование оперативных материалов в рамках уголовного процесса и для других уголовных и административных процессов!

Правящие обсудят ужесточение миграционного законодательства - в частности, более строгим хотят сделать контроль за приглашением в латвийские вузы студентов из третьих стран.Также партнеры обсудят коалиционную дисциплины - необходимость обеспечить на пленарных заседаниях Сейма коалиционное большинство. Из-за того, что правящие были в меньшинстве, уже второй раз пришлось отложить принятие во втором чтении нового Закона об иммиграции.

Возможно, правящие обсудят предложение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Аболиньша о том, чтобы впредь не продлевать лицензии коммерческим радиостанциям, вещающим на русском языке.

Читайте нас также:
#миграция #коалиция #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Минсообщения продолжает оценивать возможность прекращения господдержки доставки прессы на русском языке
Изображение к статье: В случае угрозы безопасности ЕС может быть вынужден применить экономические меры против США
Изображение к статье: Гренландия и давление США: Ринкевич рассчитывает на компромисс с Данией
Изображение к статье: Вопрос передачи «Gors» в госсобственность остаётся открытым

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире
Изображение к статье: Скриншот: Youtube
Lifenews
Изображение к статье: Определен ранний признак развития хронических болезней почек
Техно
Изображение к статье: Так мы соседей не догоним...
Наша Латвия
4
Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео