Опытные политики знают: должность председателя сеймовской комиссии даже важнее, чем пост в президиуме Сейма или руководящий пост в своей фракции.

Ну очень важная должность!

Председатель комиссии парламента фактически единолично определяет повестку дня заседания комиссии. Он может тот или иной законопроект, переданный в комиссию, или чуть ли не сразу, «вне очереди», поставить в повестку дня, а может «мариновать» законопроект хоть до конца полномочий созыва данного парламента! За громкими примерами на сей счет далеко ходить не надо.

Так глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце (Национальное объединение) в конце минувшего года законопроект о выходе из Стамбульской конвенции поставила в повестку дня ближайшего заседания комиссии. А, к примеру, невыгодные правящим поправки в Конституцию, одобренные в нулевом чтении, - о традиционной семье - уже полгода «пылятся» на полке комиссии Сейма по образованию, науке и культуре, поскольку ее возглавляет представитель «Нового Единства».

Лишить гражданства и выдворить

Вот и сегодня комиссия по обороне и внутренним делам рассмотрит «наиважнейшую» народную инициативу о лишении гражданства и выдворении из страны нелояльных жителей Латвии. Напомним, что данная инициатива за три года с трудом собрала 10 тысяч подписей и таким образом «добралась» до парламента.

Парадокс в том, что все эксперты, приглашенные в комиссию парламента по мандатам, для первичного обсуждения данной инициативы, в один голос заявляли: выдворение граждан Латвии невозможно, так как граждане имеют право вернуться в страну.

Представители Министерства иностранных дел и Бюро омбудсмена подчеркнули, что лишение гражданства является тяжким вмешательством в основные права лица, и обратили внимание на международные обязательства Латвии. Нельзя лишать гражданства человека, который не имеет другого гражданства, и таким образом может стать апатридом.

Если нельзя, но очень хочется

Итак, все вроде бы ясно: международное право, Конституция и европейские стандарты не позволяют лишать человека единственного гражданства и тем более — его куда-то выдворять. Однако абсурдной инициативе был дан зеленый свет — ее передали для рассмотрения по существу в комиссию Сейма. Более того, за это решение проголосовало аж 67 человек!

Многие парламентарии полагали, что в этой комиссии провокационную инициативу и похоронят, но, как видите, председатель комиссии — Раймондс Бергманис (Объединенный список) решил начать ее рассмотрение по-существу. Какую цель преследовал господин Бергманис?

Версия первая — он решил быстрее ее рассмотреть, до начала активной предвыборной кампании, и «убить» эту инициативу — например, направив ее для анализа в правительство (читай — в минюст).

Версия вторая — попытаться запустить эту инициативу, преобразовав ее в некие поправки в Закон о гражданстве. Вторая версия весьма сомнительна по уже вышеизложенным причинам — она не соответствует международным стандартам и Конституции.

По-русски ни звука

Но, как говорится, «не выдворением единым» - в повестке дня Сейма достаточно и других вопросов в рамках преждевременно начавшейся предвыборной кампании. Так еще в ходе зимней сессии Сейм должен принять в окончательном чтении поправки в Закон об образовании, которые запретят педагогам в общении между собой и с учениками использовать иной язык, нежели латышский.

Возникает вопрос: значит ли это, что или в школьном коридоре, или в гардеробе, или в классе во времена перемены учитель не сможет общаться с учеником на их родном языке, если этот язык не латышский? Ответ очевиден: не сможет, поскольку и во время перемены учитель остается учителем, то есть продолжает исполнять свои служебные обязанности.

Поправки предполагают возложить на директора учебного заведения личную ответственность за исполнение этих языковых требований.

И на частной радиостанции нельзя?!

Свою лепту в борьбу с русским языком в публичном пространстве решил внести и председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш. Он подготовил поправки в закон, которые бы позволили более не продлевать лицензию на радиовещание на русском языке и частным радиостанциям.

«Необходимо прекратить вещание радиостанций на русском языке. НСЭСМИ сегодня подало в Сейм предложение, предусматривающее по окончании существующих разрешений на вещание, выдавать их заново только для вещания на латышском языке.

Радиочастота – ценный государственный ресурс и государство не должно поддерживать его использование для вещания на русском языке.

Таким образом, постепенно, в течение восьми лет вещание на русском языке на радио было бы прекращено. Кроме того, это единственный легальный способ это сделать. Надеемся на поддержку Сейма», – написал глава Совета в социальной сети X.

Учитывая опять-таки предвыборный настрой депутатов, можно предположить, что за данную инициативу проголосует большинство парламента. Во всяком случае, депутаты «Нового Единства», Национального объединения и Объединенного списка наверняка одобрят это демократичное предложение господина Аболиньша.

То ли еще будет!

Не будем забывать, что в комиссию Сейма был передан проект, мягко говоря, неоднозначной Декларации от Национального объединения, который предусматривает ограничение на использование русского языка в общественных местах.

В комиссии парламента ждут своего часа и предложения Нацобъединения о запрете использования государственными и муниципальными служащими в общении между собой и с посетителями иного языка, кроме государственного.

В повестке дня и вопрос о запрете на коммерчески радиостанциях и на ТВ… рекламы на ином языке, кроме латышского. Вероятно, до конца полномочий этого Сейма будут рассмотрены и поправки Нацобъединения о запрете субтитров на русском языке в кинотеатрах.