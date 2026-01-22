Отвечая на вопрос о главных угрозах, с которыми она сталкивается как судья Суда ЕС, Зиемеле указала на случаи, когда представление о ценностях среди государств-членов ЕС оказывается не таким единым, как хотелось бы.

«Это общее правовое пространство, в рамках которого наши граждане, бизнес и капитал могут свободно перемещаться без границ по довольно большой территории, требует, чтобы понимание ценностей, лежащее в основе этой правовой системы, было единым», — подчеркнула она, приводя в пример ценности, связанные с независимостью судебной власти.

«В тот момент, когда в той или иной стране это понимание ценностей начинает “шататься”, это становится вызовом и серьёзной угрозой для Европейского Союза», — заявила Зиемеле.

Судья также отметила, что задача латвийских юристов — серьёзно и глубоко знать право ЕС. По её словам, 20 лет пребывания в этом правовом пространстве — это «ничто» в сравнении с тем, как оно развивалось более 70 лет. «У нас ещё довольно серьёзная работа впереди, чтобы действительно чувствовать себя уверенно в этом правовом пространстве», — сказала она.

Зиемеле подчеркнула, что важно не бояться обращаться в Суд ЕС с преюдициальными вопросами, когда возникает неясность в применении конкретной нормы права ЕС.

Она также сообщила, что на следующей неделе Большая палата Суда ЕС рассмотрит дело из Латвии, поступившее из Конституционного суда. По её словам, дело связано с крайне важным элементом в латвийском конституционном праве и с тем, как он может быть затронут в связи с процедурными вопросами Европейского центрального банка.