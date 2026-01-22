Baltijas balss logotype
«Раскачивание» ценностей — угроза для ЕС, - судья Суда ЕС Зиемеле

Политика
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Раскачивание» ценностей — угроза для ЕС, - судья Суда ЕС Зиемеле
ФОТО: pixabay

"Раскачивание" ценностей - это вызов и угроза для Европейского союза (ЕС), заявила судья Суда ЕС Инета Зиемеле в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Отвечая на вопрос о главных угрозах, с которыми она сталкивается как судья Суда ЕС, Зиемеле указала на случаи, когда представление о ценностях среди государств-членов ЕС оказывается не таким единым, как хотелось бы.

«Это общее правовое пространство, в рамках которого наши граждане, бизнес и капитал могут свободно перемещаться без границ по довольно большой территории, требует, чтобы понимание ценностей, лежащее в основе этой правовой системы, было единым», — подчеркнула она, приводя в пример ценности, связанные с независимостью судебной власти.

«В тот момент, когда в той или иной стране это понимание ценностей начинает “шататься”, это становится вызовом и серьёзной угрозой для Европейского Союза», — заявила Зиемеле.

Судья также отметила, что задача латвийских юристов — серьёзно и глубоко знать право ЕС. По её словам, 20 лет пребывания в этом правовом пространстве — это «ничто» в сравнении с тем, как оно развивалось более 70 лет. «У нас ещё довольно серьёзная работа впереди, чтобы действительно чувствовать себя уверенно в этом правовом пространстве», — сказала она.

Зиемеле подчеркнула, что важно не бояться обращаться в Суд ЕС с преюдициальными вопросами, когда возникает неясность в применении конкретной нормы права ЕС.

Она также сообщила, что на следующей неделе Большая палата Суда ЕС рассмотрит дело из Латвии, поступившее из Конституционного суда. По её словам, дело связано с крайне важным элементом в латвийском конституционном праве и с тем, как он может быть затронут в связи с процедурными вопросами Европейского центрального банка.

#суд ЕС
(5)
  • Д
    Дед
    22-го января

    Латышский суд уже показал себя ярым сторонником прав в соответствии с нормами ЕС, когда постановил, что лишение права 40% детей получать образование на родном языке, есть для них благо. Кстати, и ЕСПЧ ничего не сделал по другому. Декларирование одного, а действие абсолютно противоположного, есть лицемерие на государственном уровне.

    49
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го января

    20 лет пребывания в этом правовом пространстве — это «ничто» == Сначала бакалавриат по юриспруденции, потом магистратура, потом 20 лет пребывания в правовом пространстве и теперь выясняется, что у них ещё довольно серьёзная работа впереди, чтобы действительно чувствовать себя уверенно в этом правовом пространстве? И всё это за наши деньги, за деньги налогоплательщиков? Не слишком ли дорого вы нам обходитесь?

    44
    1
  • A
    Aleks
    22-го января

    Эти две страны-Израиль🔯 и США...🔯👽

    9
    10
  • A
    Aleks
    22-го января

    Две страны в мире проголосовали в ООН против права человека на пищу!!! Вы можете такое представить?!🔥🔯 Тогда представьте себе,сколько стоит ваша жизнь в понимании сионистских режимов. Ни цента и ни копейки 😈👽

    24
    7
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го января

    Для полного соответствия "ценностям" надо сменить пол и при походе в туалет подтираться только текстом Стамбульской конвенции.

    39
    2
