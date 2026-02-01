Baltijas balss logotype
«Если Украина проиграет, то они придут сюда» 15 4118

Политика
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Если Украина проиграет, то они придут сюда»

Публицист, писатель и земессарг призвал собирать подписи... за отключение электричества в российском посольстве.

Земессаргс, полярный исследователь и писатель Юрис Улманис в интервью ТВ-24 поддержал инициативу "от народа" об отключении электричества в посольстве РФ в Риге. "Есть такое понятие "тихая власть": можно собирать подписи под этой инициативой на портале manabalss.lv", - призвал Ю. Улманис. Он убежден:"Нужно помогать Украине всем, чем возможно: оружием, генераторами, финансами... Ведь если Украина проиграет, то они (русские) придут сюда".

#мнения #Украина #помощь #электричество #инициатива #Россия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(15)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    2-го февраля

    читаешь и диву даёшься, у человека так сильно раздуто само мнения и значимость что это уже граничит с заболеванием.

    23
    1
  • Пп
    Прожектор перестройки
    1-го февраля

    Злому......Такие у власти, не потому что русские не ходят на выборы, а потому что коррупция во власти. " Не важно сколько человек проголосует За, или Против. Важно то, кто будит подсчитать голоса"....

    64
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Прожектор перестройки
    2-го февраля

    Всё правильно - пытались ввести электронный подсчёт голосов и система показала правильный результат.

    Хуторские "счетоводы" увидев - ужаснулись и тут же, закатиы по привычке бельмы, перешли на подсчёт рученятами!

    Вспомните ход и подсчёт последних выборов.

    32
    2
  • VA
    Vairis Arlauskas
    1-го февраля

    Так и они отключат в Москве.Смысла нет.

    35
    1
  • З
    Злой
    1-го февраля

    Ну и помогай из своге кармана, а мой карман не для таких как ты!

    72
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    1-го февраля

    "Синдром Форрестола" во всей красе. Не пускайте этого пИсателя выше второго этажа - выпрыгнет с криком "Русские идут!" из окна, потом лечить его за счет наших налогов...

    88
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    1-го февраля

    А, про эффект бумеранга ты придурок не в курсе или в лесах Адажи остатки мозга отморозил.

    84
    1
  • Е
    Ехидный
    1-го февраля

    публицист , писатель и земасарг - и швец , и жнец и на дуде игрец !!! раньше таких называли более точно - тунеядец !!!!

    119
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го февраля

    Нужно помогать Украине всем, чем возможно: оружием, генераторами, финансами... == Можно конечно и оружием, и генераторами, и финансами. Но более действенно если личным примером, ведь ты же земессарг, а поэтому обязан быть не просто патриотом, а именно личным примером доказать то, о чём говоришь и пишешь!

    105
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го февраля

    Нужно помогать Украине всем, чем возможно: оружием, генераторами, финансами... == Можно конечно и оружием, и генераторами, и финансами. Но более действенно если личным примером,

    49
    3
  • ЯО
    Яшка Одесский
    1-го февраля

    "Публицист, писатель и земессарг призвал собирать подписи... за отключение электричества" - самому себе!

    70
    1
  • A
    Aleks
    1-го февраля

    Как против русских,так обязательно УлманИС,ШтурманИС ,Кацс или Альбацс. Похоже,что Палестина -это испытательный полигон по геноциду народов еврейскими фашистами.А в Латвии они уже нацепили повязку ,,Капо,,и радуются..😈👽🔯

    59
    6
  • БТ
    Бесс Толковый
    1-го февраля

    Бред полный. Русские тут были и всегда здесь. Только в Риге их 60%, а в Депилсе и того больше.

    130
    1
  • З
    Злой
    Бесс Толковый
    1-го февраля

    Жаль что русский избиратель не ходит на выборы, поэтому подобные и у власти!

    53
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    2-го февраля

    Интересно, кто-то нажал на красный палец. Или он думает, что русские друг на друга нападут?

    2
    0
Читать все комментарии

Видео