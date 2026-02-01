Земессаргс, полярный исследователь и писатель Юрис Улманис в интервью ТВ-24 поддержал инициативу "от народа" об отключении электричества в посольстве РФ в Риге. "Есть такое понятие "тихая власть": можно собирать подписи под этой инициативой на портале manabalss.lv", - призвал Ю. Улманис. Он убежден:"Нужно помогать Украине всем, чем возможно: оружием, генераторами, финансами... Ведь если Украина проиграет, то они (русские) придут сюда".