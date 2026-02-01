Baltijas balss logotype
Латвия бесплатно передаст Украине медикаменты 3 763

Политика
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Aizsardzības ministrija

Aizsardzības ministrija

Латвия планирует безвозмездно передать Украине более 51 000 доз вакцины от "Covid-19", говорится в подготовленном Министерством здравоохранения проекте распоряжения.

По данным Минздрава, в Украину должны быть переданы 51 840 доз вакцин "Comirnaty Omicron LP.8.1", которые больше не будут использоваться в национальной кампании вакцинации в Латвии. Вакцины действительны до конца 2026 года и в настоящее время хранятся в Государственном центре доноров крови.

Спрос на вакцинацию от "Covid-19" в Латвии значительно снизился, в результате чего образовался избыток вакцин. Эти вакцины не могут быть полностью использованы до истечения срока годности.

В январе Украина проинформировала Латвию о срочной потребности в вакцинах в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и истощением национальных запасов.

Латвия планирует оплатить все расходы, связанные с доставкой вакцин, включая транспортировку, хранение, страхование и логистику. Планируемые транспортные расходы составляют около 16 500 евро.

#covid-19 #медицина #эпидемия #Украина #Латвия #вакцинация #гуманитарная помощь #политика
Редакция BB.LV
(3)
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    2-го февраля

    «На тебе, Боже, что нам не г0же!» На то и пох0же!

    0
    0
  • Д
    Дед
    2-го февраля

    Вот и шито-крыто. Сначала, потратили бюджетные деньги на покупку ни кому не нужных вакцин, теперь отдали хохолам. А война все спишет.

    10
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го февраля

    Ну а почему и не передать, ведь срок гарантии всё равно закончился!

    23
    1
Читать все комментарии

