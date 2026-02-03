Министр умного управления и регионального развития Раймондс Чударс обещает не затягивать с принятием решения в отношении председателя Резекненской думы Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/ЛПМ), не получившего необходимого для работы допуска к государственной тайне.

Как министр заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, закон возлагает на него обязанность запросить разъяснения у не получившего допуск председателя думы, если он сам не уходит в отставку, а продолжает выполнять служебные обязанности.

Отвечая на вопрос, могут ли в данной ситуации разъяснения Барташевича сыграть какую-то роль, Чударс сказал, что пока ему сложно об этом судить, но закон предусматривает подобную процедуру. "Обстоятельства очевидны, в то же время в установленный срок нужно получить разъяснения", - сказал министр.

Чударс пообещал не затягивать с принятием решения по этому вопросу. Разъяснений от Барташевича он будет ждать до начала следующей недели и немедленно после наступления срока для их предоставления примет решение.

Вопрос может быть рассмотрен 10 февраля, сказал министр, добавив, что пока от мэра Резекне не поступало никаких сообщений.

Как сообщалось, в связи с тем, что Служба государственной безопасности (СГБ) отказала Барташевичу в предоставлении специального допуска к гостайне, министр потребовал его отставки.

В случае, если Барташевич не согласится уйти с должности, в течение пяти рабочих дней он должен предоставить министру письменные разъяснения, после чего министр примет решение о дальнейших шагах.

С Барташевичем агентству ЛЕТА пока связаться не удалось, но его заместитель и член правления представляемой мэром партии Алексей Стец ("Вместе для Латвии"/ЛПМ) сообщил, что в ближайшее время ситуацию планируется обсудить на заседании фракции.

"Решение мы примем коллегиально", - ответил Стец на вопрос, потребует ли фракция отставки мэра.

Как сообщалось, Барташевич обвиняется по уголовному делу о разглашении информации ограниченного доступа и в том, что в течение 16 лет умышленно не указывал в своих декларациях государственного должностного лица сведения о приобретенном за границей имуществе и других доходах в крупном размере. Видземский районный суд в Гулбене планирует продолжить рассмотрение дела Барташевича 24 марта.

Ранее мэр Юрмалы Гатис Трукснис (Латвийская зеленая партия) также не получил допуск к работе с гостайной и подал в отставку.