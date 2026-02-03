Baltijas balss logotype
Допуск не получен — кресло под угрозой: что ждёт мэра Резекне 5 863

Политика
Дата публикации: 03.02.2026
LETA
Изображение к статье: Допуск не получен — кресло под угрозой: что ждёт мэра Резекне

Министр умного управления и регионального развития Раймондс Чударс обещает не затягивать с принятием решения в отношении председателя Резекненской думы Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/ЛПМ), не получившего необходимого для работы допуска к государственной тайне.

Как министр заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, закон возлагает на него обязанность запросить разъяснения у не получившего допуск председателя думы, если он сам не уходит в отставку, а продолжает выполнять служебные обязанности.

Отвечая на вопрос, могут ли в данной ситуации разъяснения Барташевича сыграть какую-то роль, Чударс сказал, что пока ему сложно об этом судить, но закон предусматривает подобную процедуру. "Обстоятельства очевидны, в то же время в установленный срок нужно получить разъяснения", - сказал министр.

Чударс пообещал не затягивать с принятием решения по этому вопросу. Разъяснений от Барташевича он будет ждать до начала следующей недели и немедленно после наступления срока для их предоставления примет решение.

Вопрос может быть рассмотрен 10 февраля, сказал министр, добавив, что пока от мэра Резекне не поступало никаких сообщений.

Как сообщалось, в связи с тем, что Служба государственной безопасности (СГБ) отказала Барташевичу в предоставлении специального допуска к гостайне, министр потребовал его отставки.

В случае, если Барташевич не согласится уйти с должности, в течение пяти рабочих дней он должен предоставить министру письменные разъяснения, после чего министр примет решение о дальнейших шагах.

С Барташевичем агентству ЛЕТА пока связаться не удалось, но его заместитель и член правления представляемой мэром партии Алексей Стец ("Вместе для Латвии"/ЛПМ) сообщил, что в ближайшее время ситуацию планируется обсудить на заседании фракции.

"Решение мы примем коллегиально", - ответил Стец на вопрос, потребует ли фракция отставки мэра.

Как сообщалось, Барташевич обвиняется по уголовному делу о разглашении информации ограниченного доступа и в том, что в течение 16 лет умышленно не указывал в своих декларациях государственного должностного лица сведения о приобретенном за границей имуществе и других доходах в крупном размере. Видземский районный суд в Гулбене планирует продолжить рассмотрение дела Барташевича 24 марта.

Ранее мэр Юрмалы Гатис Трукснис (Латвийская зеленая партия) также не получил допуск к работе с гостайной и подал в отставку.

#Латвия #коррупция #отставка #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го февраля

    Резекненский край сильно меньше Молдавии - всех явных оппонентов "Нового еЛдинства" и НациоАнальной партии нельзя арестовать или выслать в Россию. И уж тем более меньше Румынии - избирателей мало и рассказывать о "миллионах фальшивых бюллетеней" просто глупо. Единственный выход - списать всё на "невосторженный образ мыслей" законно избранного человека. Даже "кровавые борщевики" до такого иезуитства не доходили...

    9
    2
  • A
    Aleks
    3-го февраля

    В России один Путин решает кому быть губернатором,а кому мэром...Или Берл Лазар... А ТУТ ВСЕ Ж КОЛЛЕГИАЛЬНО.😂И Невзирая на лица .И Хелманис,и Барташевич...и Трукснис...Так что никаких ущемлений на почве языка...

    1
    13
  • Мп
    Мимо проходил
    Aleks
    3-го февраля

    "Некий Алекс у дверей -

    Тоже маленький еврей!"

    Шутка, конечно, но вольный пересказ "Протоколов сионских мудецов" уже надоел. Извините.

    7
    1
  • Е
    Ехидный
    3-го февраля

    зачем весь этот цирк с выборами , если кому быть мэром , а кому нет решает госбезопасность ????

    35
    3
  • З
    Злой
    Ехидный
    3-го февраля

    Фамилия не та, язык не тот забыли в какой стране живём?

    20
    2
Читать все комментарии

