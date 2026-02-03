Председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис (Национальное объединение) принял решение уйти с поста мэра, следует из его заявления в социальной сети Facebook, пишет ЛЕТА.

Хелманис опубликовал видео, в котором, лёжа в больничной палате, сообщил, что вновь оказался в больнице, поэтому после почти девяти лет на посту мэра Огре решил оставить эту должность. По его словам, команда продолжит работу, чтобы выполнить данные обещания.

Хелманис выразил надежду "как можно скорее вернуться в строй".

Заместитель председателя Огрской краевой думы Андрис Крауя (Национальное объединение) сообщил агентству ЛЕТА, что во вторник в 12:00 созвано внеочередное заседание думы, на котором будет решаться вопрос об избрании нового председателя и заместителя председателя думы.

Как сообщалось ранее, Инспекция здравоохранения (ИЗ) ранее проверила обоснованность больничных листов, выданных мэру Огре. Как в понедельник передали «Новости ТВ3», они были признаны обоснованными, нарушений в действиях медиков не обнаружено.

Также ЛЕТА ранее сообщала, что 29 января состоялось заседание думы Огрского края, которое после долгого перерыва вновь провёл Эгил Хелманис. В начале заседания мэр Огре заявил, что вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.

В тот же день министр по делам умного управления и регионального развития Раймонд Чударс (Новое единство) потребовал от Хелманиса объяснений, почему он исполняет обязанности мэра без предусмотренного законом допуска к государственной тайне. Министр дал Хелманису пять рабочих дней на предоставление пояснений.

После этого Хелманис заявил агентству ЛЕТА, что постепенно заполняет необходимые документы для получения допуска к государственной тайне.

Во вторник утром, после заявления Хелманиса об отставке, исполнительный директор самоуправления Петерис Шпаковскис сообщил ЛЕТА, что у него нет информации о том, что Хелманис подал заявку на получение такого допуска.

После муниципальных выборов, состоявшихся летом прошлого года, Хелманис был избран мэром Огре 27 июня 2025 года. Спустя менее месяца, 16 июля, представители по связям с общественностью думы сообщили, что накануне Хелманис был ранен во время обстрела в Украине, не предоставив подробной информации об обстоятельствах происшествия и ущербе, причинённом его здоровью.

После этого инцидента Хелманис оказался «на больничном» и долгое время оставался единственным руководителем латвийского самоуправления, который не подал заявление на получение допуска к государственной тайне, хотя и обещал заполнить анкету, как только поправит здоровье.

Представители оппозиции в думе Огре сомневались в обоснованности больничного, поскольку политик во время официальной нетрудоспособности появлялся и в думе, и на телевидении. Оппозиция также безуспешно пыталась добиться его отставки, обосновывая это его длительным отсутствием.