Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Двойная лояльность граждан России представляет угрозу безопасности Латвии - власти 16 4308

Политика
Дата публикации: 05.02.2026
LETA
Изображение к статье: Двойная лояльность граждан России представляет угрозу безопасности Латвии - власти

Согласно данным Центрального статистического управления, в Латвии проживают 31 тысяча граждан России и 1803 гражданина Беларуси, пишет Latvijas Avīze.

Председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис отмечает, что это лишь приблизительные цифры, поскольку Россия и Беларусь не предоставляют информацию о своих гражданах в Латвии и неизвестно, сколько человек, уже имеющих паспорт Латвии, стали гражданами двух государств, так как Россия допускает двойное гражданство.

"Граждане России, получая гражданство и принося присягу, обязаны быть верными своему государству и поддерживать его. В этом государстве-агрессоре в 2023 и 2024 годах был принят ряд поправок к законам, которые предусматривают суровые наказания, если его граждане не выполняют свои обязанности, например, уклоняются от призыва в армию, чтобы не идти воевать. То есть получается, что и тем гражданам России, которые живут и работают в Латвии, в случае начала вооруженного конфликта нужно исполнять данную при получении гражданства присягу и законы России и воевать против нас. Это угрожает безопасности Латвии", - заявил Латковскис, комментируя принятые в прошлом году изменения в законе о национальной безопасности, которые запрещают гражданам России и Беларуси работать на латвийских объектах критической инфраструктуры.

При разработке поправок к закону был принят во внимание опыт Украины, где на оккупированных территориях некоторые должностные лица и обычные граждане начинали сотрудничать с оккупационной властью и проявляли лояльность России, а не государству, в котором они живут.

"С учетом намерений и заявлений России в отношении нас, угроз вторгнуться в страны Балтии, уничтожить нас и послать сюда ракеты, это адекватное действие - принять соответствующий закон, чтобы в Латвии не было людей, которые готовы сотрудничать или передавать информацию противнику. У всех людей есть возможность натурализоваться, стать гражданами Латвии и отказаться от гражданства России и Беларуси", - сказал Латковскис.

Даугавпилсская региональная больница входит в число объектов, которые жизненно важны для функционирования государства и общества. Больница объявила о прекращении трудовых отношений с 49 сотрудниками - гражданами России и Беларуси, из них 29 были средним и младшим медицинским персоналом, в том числе 14 человек пенсионного возраста, а 20 - работниками хозяйственной части. Руководство больницы дополнительно направило в органы безопасности запрос для повторной оценки семи работников - трех врачей и четырех медсестер, поскольку, как заявила председатель правления больницы Инта Вайводе, обойтись без них больница не может, а заменить их некем.

Читайте нас также:
#Латвия #безопасность #законы #национальная безопасность #Беларусь #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
3
13
0
9

Оставить комментарий

(16)
  • К
    Калоша
    5-го февраля

    Сантехник.угроза.для.латвии?.это.что?

    4
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го февраля

    Единственный способ угомонить таких латковскисов - заставить их подойти к зеркалу. Они разглядят там Путина и скончаются от испуга.

    35
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    5-го февраля

    Государственный Комитет СССР по чрезвычайному положению (ГКЧП) был создан 21 марта 1991 года как государственный исполнительный орган с чрезвычайными положениями, как легитимный и законный орган власти и управления СССР для реализации волеизъявления Граждан СССР и реализации итогов Всесоюзного Референдума СССР о сохранении Союза ССР, который становится высшим органом власти СССР взамен нелегитимного Президента СССР и Союзных Республик СССР, Совета Федерации и иных органов, как орган объявляющий об чрезвычайном положении, войне или начале особого периода, вводящего в действие законодательство СССР военного времени, когда все действия (бездействия) лица от имени Президента СССР и иных лиц являются недействительными и не имеющими юридической силы и правоприменения, так как по закону полномочия и правомочия Президента СССР действительны только в мирное время. Постановление Государственной Думы от 15 марта 1996 г. N156-II ГД «Об углублении интеграции народов, объединявшихся в Союз ССР, и отмене Постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года «О денонсации Договора об образовании СССР» и N 157-II ГД «О юридической силе для Российской Федерации - России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР», выпущенного в пользу Верноподданных Граждан СССР и сохранивших верность присяге и клятве предков Если в период с 2020 по 2025 года должностные, выборные, замещающие и служащие лица не возвратятся или не пожелают возвратиться в юрисдикцию Союза ССР, то они подлежат депортации с территории Союза ССР, как меры наказания за нарушение советских законов – лишение советского гражданства и высылка за границу Союза ССР, если до этого они не будут осуждены по Закону СССР от 25 декабря 1958 года «Об уголовной ответственности за воинские преступления».

    7
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    5-го февраля

    Все Договоры, Акты и Соглашения Союзных Республик СССР, заключённые от имени «Украины», «Грузии», «Армении», «Азербайджана», «Казахстана», «Узбекистана», «Молдавии», «Кыргызстана», «Таджикистана», «Белоруссии», «Российской Федерации», «Латвии», «Литвы», Эстонии», «Туркменистана», их доверительных управляющих, юридических и физических лиц, противоречащие Основному Закону и действующему законодательству СССР утрачивают силу и считаются не имеющими ратификации ввиду унитарного устройства СССР, административная граница Союзных Республик СССР не является Государственной Границей СССР.

    8
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    5-го февраля

    Беловежские Соглашения (1991) не были одобрены и не были ратифицированы Съездом Народных Депутатов СССР, РСФСР и Азербайджаном, не были признаны и одобрены Правительством СССР, после чего территория Союзных Республик СССР приобретает статус мятежных территорий СССР, которая перешла в ведение и управление военным властям СССР, где в пределах административных границ таких республик вводится и действует военное положение и законы СССР военного времени, суверенитеты «государств», входивших в Содружество Независимых Государств являются неполными, неполноценными, недействительными, сомнительными, неподлинными, которые окончательно и бесповоротно регулируется исключительно только Основным Законом и законодательными Актами СССР, международными Соглашениями и Договорами СССР..

    8
    2
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    5-го февраля

    Интересно, есть ли хоть одна вещь, что не представляет угрозу безопасности Латвии? Забавно посмотреть когда страна окончательно сядет в экономическую ж..у и придет похмелье.

    44
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    5-го февраля

    С 2024 года административные территории Союзных Республик как тыловые районы присоединяются и переходят в управление к военным властям СССР, Пограничному Комиссару и Коменданту пограничной зоны СССР

    8
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    5-го февраля

    ни одна Союзная республика не выполнила ни одного условия Закона о выходе из состава Союза ССР.

    так называемае Декларации, эти туалетные бумажки аннулировали Статусы Союзных Республик и тем самым лишили себя Прав на выход из состава Союза!!!!

    с 01.01.21 больше нет Союзных, только Культурные Автономии!!

    13
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    5-го февраля

    у 15 торг компаний на территории СССР нет своих граждан и территории.

    прибалтийские торг комании уже напринимали тонны всяких бумажек, на десятки тыс уголовных дел.

    лояльность кому и к чему???

    местное обозное и вспомогательное население снова поносит ротом

    10
    2
  • З
    Злой
    5-го февраля

    Интересно, когда за неграждан возьмутся,там же целая армия по количеству голов!

    55
    8
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    Злой
    5-го февраля

    Сцыкотно же. Массовые репрессии против такого количества? Тут уже не вежливыми людьми пахнет, а полноценной гуманитарной операцией. ВСУ на четыре порядка сильнее НВС. Однако ж..

    0
    0
  • Д
    Дед
    5-го февраля

    Людей лишили гражданства, ограничили в правах на пенсию и приватизацию, не выполнили договор при выходе из СССР, по которому Латвия обязалась предоставить гражданство всем проживающим на этой территории. Людей лишили права, вопреки обязательствам, на родной язык и после этого винят людей в нелояльности, причем без оснований. Они уверены, что так как они издеваются над этими людьми не может остаться незамеченным, потому и ограничивают их еще и на работу. Украина тоже не выполняла международных обязательств. Кончилось не хорошо. Может все таки не стоит правящим злить русского медведя. Там шаги записывают.

    100
    2
  • З
    Злой
    Дед
    5-го февраля

    Было бы интересны, если те 7 врачей, без которых не могут обойтись, сами уволились, правящие тогда поняли бы что не получится разбрасываться профессионалами.

    38
    4
  • Пп
    Прожектор перестройки
    5-го февраля

    Логики , в рассуждениях председателя парламентской комиссии по национальной безопасности Айнарса Латковскиса нет вообще. Если он так волнуется, что граждане России представляют угрозу, пусть вспомнит, как граждане Латвии, в разные времена, запросто переходили на сторону врага. Например на сторону фашистов, во- Второй Мировой Войны, или не предпринимали никаких действий по защите своей страны во- время , так называемой, оккупации СССР. Получается, что и граждане Латвии несут угрозу своей стране, не в меньшей степени? А те которые драпали за границу, тоже, "так себе" граждане...А присягу они ведь тоже дают... Ай- ай!- Несостыковочка.... Как всегда...

    80
    3
  • aa
    aa aa
    5-го февраля

    То есть, опасность юридическая. Хорошо Что мешает обратиться к этим людям и предложить им отказаться от гражданства РФ и в особом порядке, без обычных требований дать им гражданство латвийское?

    54
    3
  • A
    Aleks
    5-го февраля

    Думаю,что двойная лояльность власти Латвии несёт большую угрозу безопасности страны и людей,чем какие то люди,которые работают,кормят семью и глубоко им плевать на политику.

    93
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему у отдельных руководителей астрономические зарплаты и чем это грозит?
Изображение к статье: Трамп замедленного действия: в Сейме Латвии стараются не раздражать президента США Эксклюзив!
Изображение к статье: «Люди умирают от отсутствия лекарств, а депутаты занимаются декларациями»
Изображение к статье: Скоро станет понятно, как государство будет помогать жителям в оплате отопления

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Каллас призвала обсудить ядерное сдерживание Европы
В мире
Изображение к статье: Посол США в Польше разругался со спикером сейма
В мире
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика
Изображение к статье: Химический комплекс ExxonMobil в Хуэйчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Каллас призвала обсудить ядерное сдерживание Европы
В мире
Изображение к статье: Посол США в Польше разругался со спикером сейма
В мире
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео