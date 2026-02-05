Председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис отмечает, что это лишь приблизительные цифры, поскольку Россия и Беларусь не предоставляют информацию о своих гражданах в Латвии и неизвестно, сколько человек, уже имеющих паспорт Латвии, стали гражданами двух государств, так как Россия допускает двойное гражданство.

"Граждане России, получая гражданство и принося присягу, обязаны быть верными своему государству и поддерживать его. В этом государстве-агрессоре в 2023 и 2024 годах был принят ряд поправок к законам, которые предусматривают суровые наказания, если его граждане не выполняют свои обязанности, например, уклоняются от призыва в армию, чтобы не идти воевать. То есть получается, что и тем гражданам России, которые живут и работают в Латвии, в случае начала вооруженного конфликта нужно исполнять данную при получении гражданства присягу и законы России и воевать против нас. Это угрожает безопасности Латвии", - заявил Латковскис, комментируя принятые в прошлом году изменения в законе о национальной безопасности, которые запрещают гражданам России и Беларуси работать на латвийских объектах критической инфраструктуры.

При разработке поправок к закону был принят во внимание опыт Украины, где на оккупированных территориях некоторые должностные лица и обычные граждане начинали сотрудничать с оккупационной властью и проявляли лояльность России, а не государству, в котором они живут.

"С учетом намерений и заявлений России в отношении нас, угроз вторгнуться в страны Балтии, уничтожить нас и послать сюда ракеты, это адекватное действие - принять соответствующий закон, чтобы в Латвии не было людей, которые готовы сотрудничать или передавать информацию противнику. У всех людей есть возможность натурализоваться, стать гражданами Латвии и отказаться от гражданства России и Беларуси", - сказал Латковскис.

Даугавпилсская региональная больница входит в число объектов, которые жизненно важны для функционирования государства и общества. Больница объявила о прекращении трудовых отношений с 49 сотрудниками - гражданами России и Беларуси, из них 29 были средним и младшим медицинским персоналом, в том числе 14 человек пенсионного возраста, а 20 - работниками хозяйственной части. Руководство больницы дополнительно направило в органы безопасности запрос для повторной оценки семи работников - трех врачей и четырех медсестер, поскольку, как заявила председатель правления больницы Инта Вайводе, обойтись без них больница не может, а заменить их некем.