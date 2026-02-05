Известный психотерапевт Нилс Константиновс в дискуссии с политологом Юргисом Лиепниексом на youtube- канале обсудили последние политические события в стране, а именно историю с подписанием спикером Сейма письмом в поддержку "нобелевки" для Трампа и с появлением в парламенте аж двух деклараций, посвященных Трампу.

"Это какой-то хаос. Сперва спикер Сейма Миериня подписывает письмо, не дождавшись согласований, потом партия Шлесерса выходит с проектом декларации о том, что Сейм горячо поддерживает Нобелевскую премию для Трампа, а потом правящие выходят со своей декларацией, в которой признаются в ненормальной любви к Трампу, но про Нобелевскую премию не упоминают... За пределами Латвии все с выпученными глазами спрашивают: что у вас там происходит?!"- сокрушается Ю. Лиепниекс.

А психотерапевт Нилс Константиновс обращает внимание на другой аспект:"У нас умирает от рака по 5000 человек из-за того, что нет эффективных лекарств, которые есть в других странах. А в это время депутаты занимаются написанием деклараций, которые ни на что не влияют! Разве этого ждут латвийцы от депутатов?!"