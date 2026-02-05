Война России против Украины может привести к глобальному экономическому кризису, а нынешняя политика заимствований и приоритеты латвийских властей разрушают будущее страны. Об этом в интервью Элите Вейдемане из nra.lv заявила Андрис Берзиньш.

По словам Берзиньша nra.lv, за годы войны изменилось не только отношение людей к происходящему, но и их внутреннее состояние.

«Люди стали более замкнутыми. Большинство не верит ни во что и ни в кого. Многие не видят будущего и ничего от него не ждут. Такое ощущение, что мы стоим на перепутье. И не только Латвия — весь мир», — сказал он.

Комментируя международные усилия по прекращению войны, экс-президент отметил, что многочисленные встречи на высоком уровне пока не приносят ощутимого результата.

«Постоянно происходят встречи высокопоставленных лиц, но будет ли от этого толк — сложно сказать. Россия бомбит Украину с той же интенсивностью», — подчеркнул Берзиньш.

Он признался, что, несмотря на отсутствие у него склонности к пессимизму, нынешнее развитие событий вызывает серьёзную тревогу.

«Я никогда не был пессимистом, но, видя, как всё развивается, считаю: эта война приведёт к глобальному экономическому кризису. Гибнут невинные люди. Экономика рушится. Любые санкции разрушают жизнь, будущее, желание что-то делать», — заявил экс-президент, добавив, что санкции не способны «залатать» мир.

Оценивая внутреннюю ситуацию в Латвии, Берзиньш резко раскритиковал рост госдолга и бюджетный дефицит.

«Каждый житель Латвии должен 10 200 евро. Если бы каждый лично был должен такую сумму — какой бы тогда была жизнь?» — задался он вопросом.

По его словам, заимствование десятков миллиардов евро не имеет оправданий.

«Можно, конечно, занять 20 миллиардов евро в долг за счёт будущего, но это полностью разрушает будущее», — считает Берзиньш.

В качестве примера неэффективных вложений он привёл проект Rail Baltica.

«Уже ясно, что никакой отдачи от него не будет. Если смотреть на численность населения и возрастную структуру — кто поедет на этом поезде? Это путь в никуда», — сказал он.

Скептически экс-президент оценил и масштабные военные инвестиции, отметив, что они не принесут экономической прибыли в будущем.

Отдельно Берзиньш прокомментировал демонтаж железнодорожной инфраструктуры у границы с Россией, назвав происходящее «ироничным анекдотом».

«Один анекдот уже построили — это граница. Любой, кроме диких зверей, может спокойно её пройти. Берёшь кусачки — перекусил и пошёл! Трудно представить более безнадёжное вложение», — заявил он.

Говоря об энергетике, экс-президент выразил сомнение в эффективности ветропарков и указал на возможные долгосрочные риски.

«Нужны огромные мощности и инфраструктура, чтобы распределять нестабильную энергию — особенно от ветра. Это создаст дополнительные проблемы», — сказал Берзиньш.

При этом он упомянул альтернативное направление, которое, по его мнению, может изменить энергетику в будущем.

«Есть такой вид энергии, который может в течение десяти лет захватить Латвию. Это энергия нейтрино (космическое излучение)», — заявил он, отметив, что в таком случае не потребуются сложные распределительные сети.

Затронув тему двойных стандартов, Берзиньш указал на противоречие между поддержкой Украины и продолжающейся торговлей с Россией.

«Это как покупать российские нефтепродукты через другие страны, платя втрое дороже», — сказал он, добавив, что сам всегда обращает внимание на страну происхождения товаров.

Отвечая на вопрос об усталости общества от войны, экс-президент подчеркнул, что ключевая задача — добиться её окончания.

«Мир дошёл до точки, когда уже нет никого, кто может эту войну остановить», — заявил Берзиньш.

По его мнению, западный мир сегодня демонстрирует серьёзные противоречия и неспособность к принятию стратегических решений, в том числе в вопросе Украины и европейской безопасности.

Критикуя повестку латвийских властей, Берзиньш отметил, что внимание уделяется второстепенным темам, тогда как стратегические вопросы остаются без решения.

«Мир легко одурачить: сейчас главный “тренд” — файлы Эпштейна. Гораздо легче говорить о прошлом, чем о будущем», — сказал он.

В завершение экс-президент обозначил сферы, которые, по его мнению, должны стать приоритетными для государства.

«Нужно вкладывать в здравоохранение и образование, потому что на этом держится весь бизнес. Нужно искать путь, а не врагов», — подчеркнул Берзиньш, добавив, что без сокращения долга и реформирования системы управления Латвии будет трудно выжить как государству.