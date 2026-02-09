Как уже сообщалось ранее, премьер Эвика Силиня сегодня после заседания коалиции не исключила, что в свете развития скандала о поддержке деревообрабатывающих компаний может подняться вопрос об отставке министра земледелия Армандса Краузе. По слухам из кулуаров власти, если Силиня и впрямь попытается выразить недоверие Краузе, который является одним из лидеров Союза зеленых и крестьян, то "зеленые крестьяне" незамедлительно потребуют уволить министра сообщений Атиса Швинку из партии "Прогрессивные" - за бессмысленную установку свай на Даугаве и бессмысленную стройку в аэропорту в рамках проекта Rail Baltica.

Сегодня же вечером Армандс Краузе в интервью Латвийскому ТВ заявил, что если его хотят уволить за решение всего правительства по вопросу поддержки деревообработчиков, то тогда все правительство должно уйти в отставку.

Если эпопею со Стамбульской конвенцией правительство пережило, то нынешний скандал может и не пережить.