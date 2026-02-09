Вопрос о требовании отставки министра земледелия Армандса Краузе (СЗК) не исключён, заявила журналистам после заседания по сотрудничеству коалиционных партий премьер-министр Эвика Силиня (Новое Единство).

Она указала, что во вторник в правительстве будет рассмотрен вопрос о докладе служебной проверочной комиссии по поводу государственной поддержки деревообрабатывающей отрасли.

Силиня отметила, что результаты служебной проверки в Кабинете министров ещё не обсуждались.

«Ясно, что в результатах служебной проверки есть несколько выводов, требующих дальнейших действий», — сказала премьер, добавив, что она также связалась с Генеральной прокуратурой и Государственным контролем.

По словам премьера, представители Госконтроля и Генпрокуратуры примут участие в заседании правительства.

«Одно — это то, что мы решили, другое — как эти решения были выполнены», — рассуждала Силиня, добавив, что важно, чтобы государственные средства не были растрачены.

Ранее сообщалось, что АО «Latvijas valsts meži» (LVM), учитывая указания Совета по конкуренции (СК) о рисках для конкуренции на рынке древесины, обратилось в суд с требованием признать долгосрочные договоры на лесозаготовку недействительными и приостановить их действие до вынесения окончательного решения, сообщает предприятие.

СК пришёл к выводу, что договоры искажают конкуренцию, поскольку отдельным компаниям по-прежнему предоставляют эксклюзивные права на закупку древесины в обход аукционов. Часть договоров действует вплоть до 2096 года. С 2020 по 2024 год этим партнёрам было поставлено более 2 млн кубометров древесины на сумму свыше 202 млн евро.

Оборот LVM в 2024 году достиг 586,1 млн евро, а прибыль — 150,1 млн евро. Предприятие управляет государственными лесными землями, и его единственным владельцем является государство.

ДОПОЛНЕНО:

«Если премьер-министр потребует моей отставки, тогда должно пасть всё правительство», — заявил ЛТВ министр земледелия Армандс Краузе.

Он считает, что всё правительство должно нести ответственность за принятые им решения.