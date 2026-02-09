Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вернувшись из Милана Силиня напугала отставкой члена правительства ЛР (дополнено - министр ответил угрозой) 1 3509

Политика
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вернувшись из Милана Силиня напугала отставкой члена правительства ЛР (дополнено - министр ответил угрозой)
ФОТО: LETA

Вопрос о требовании отставки министра земледелия Армандса Краузе (СЗК) не исключён, заявила журналистам после заседания по сотрудничеству коалиционных партий премьер-министр Эвика Силиня (Новое Единство).

Она указала, что во вторник в правительстве будет рассмотрен вопрос о докладе служебной проверочной комиссии по поводу государственной поддержки деревообрабатывающей отрасли.

Силиня отметила, что результаты служебной проверки в Кабинете министров ещё не обсуждались.

«Ясно, что в результатах служебной проверки есть несколько выводов, требующих дальнейших действий», — сказала премьер, добавив, что она также связалась с Генеральной прокуратурой и Государственным контролем.

По словам премьера, представители Госконтроля и Генпрокуратуры примут участие в заседании правительства.

«Одно — это то, что мы решили, другое — как эти решения были выполнены», — рассуждала Силиня, добавив, что важно, чтобы государственные средства не были растрачены.

Ранее сообщалось, что АО «Latvijas valsts meži» (LVM), учитывая указания Совета по конкуренции (СК) о рисках для конкуренции на рынке древесины, обратилось в суд с требованием признать долгосрочные договоры на лесозаготовку недействительными и приостановить их действие до вынесения окончательного решения, сообщает предприятие.

СК пришёл к выводу, что договоры искажают конкуренцию, поскольку отдельным компаниям по-прежнему предоставляют эксклюзивные права на закупку древесины в обход аукционов. Часть договоров действует вплоть до 2096 года. С 2020 по 2024 год этим партнёрам было поставлено более 2 млн кубометров древесины на сумму свыше 202 млн евро.

Оборот LVM в 2024 году достиг 586,1 млн евро, а прибыль — 150,1 млн евро. Предприятие управляет государственными лесными землями, и его единственным владельцем является государство.

ДОПОЛНЕНО:

«Если премьер-министр потребует моей отставки, тогда должно пасть всё правительство», — заявил ЛТВ министр земледелия Армандс Краузе.

Он считает, что всё правительство должно нести ответственность за принятые им решения.

Читайте нас также:
#Латвия #конкуренция #аукцион #правительство #экономика #отставка #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
1
2
4
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го февраля

    добавив, что важно, чтобы государственные средства не были растрачены.

    == А на какие - такие средства было устроено публичное, можно даже сказать на показ, катание на коньках в Милане?

    12
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Хотите поработать на выборах? Начинается прием заявок на работу на избирательных участках
Изображение к статье: Сейм решит, стоит ли выдавать граждан Латвии для уголовного преследования в Великобритании
Изображение к статье: У адвокатуры Латвии - непростые времена
Изображение к статье: Минсообщения поддерживает обязанность регистрировать пользователей предоплаченных SIM-карт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео