Экс-премьер Латвии призвала латышей стать умнее 9 3072

Дата публикации: 16.02.2026
grani.lv
Изображение к статье: Экс-премьер Латвии призвала латышей стать умнее

Бывший премьер Лаймдота Страуюма в интервью программе Latvija 2035 отметила, что будущее Латвии не может быть экономикой с низкой добавленной стоимостью. По её словам, единственный путь — развивать высокие технологии и действовать более разумно.

Она заявила, что представления 90-х о Латвии как о "мосте между Востоком и Западом" или о "банковском рае" себя исчерпали и оказались ошибочными, поэтому сейчас настала пора целенаправленно инвестировать в области, в которых работают латвийские учёные мирового уровня. "Мы не можем географически стать больше, но можем стать умнее", - подчёркивает Страуюма.

Экс-премьер выразила осторожный оптимизм по поводу реформ в системе образования, сделав особый акцент на переход к институциональному финансированию в вузах, что позволит более оперативно адаптировать учебные программы к требованиям рынка: "Это поможет уменьшить бюрократическое бремя, из-за которого согласование новых программ обыкновенно длится годами. Вузы уже сейчас видят новые возможности обучения, и госаппарат должен устранить препятствия, чтобы знания быстрее превращались в реальные экономические достижения".

Одним из главных препятствий к развитию Страуюма считает чрезмерную бюрократию, которую часто питает боязнь общественности брать на себя ответственность: "Чиновничество и руководители учреждений обыкновенно требуют нового урегулирования для каждой жизненной ситуации, вместо того, чтобы самим принимать смелые решения. Как только у нас появляется какая-то проблема, мы не берём ответственность на себя, а требуем письменного регулирования".

#образование #Латвия #реформы #технологии #ученые #экономика #бюрократия
Редакция BB.LV
(9)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    16-го февраля

    А других что не призвала?

    5
    3
  • YY
    Yu Yu
    16-го февраля

    ученые Мирового уровня? ) это хто?

    13
    2
  • A
    Aleks
    16-го февраля

    ,,У каждой ошибки есть имя и фамилия,,.Лазарь Каганович. Если бы в Латвии это правило действовало ,то работало все остальное. А так одна сплошная говорильня и разделение ответственности на всю общину😎 И концов не найдешь.

    14
    1
  • РС
    Рейн Споле
    16-го февраля

    "Мы не можем географически стать больше" .Зато вы можете географически стать меньше.

    18
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го февраля

    вместо того, чтобы самим принимать смелые решения.

    == Ещё немецкие бароны начисто отбили у латышей возможность самостоятельно принимать любые решения без их согласия или одобрения!

    16
    2
  • Д
    Дед
    16-го февраля

    Эта та премьерша, которая умудрилась продать америкосам цитадель банку за 200 тыс. евров. В банке к тому времени было активов на 3 лярда, и 1 лярд лат денег из социального бюджета Латвии, которые перевел туда Годманис с обещанием вернуть обратно, когда выгодно продадут цитадель. Интересно, сколько откатили этой суке за такую "выгодную" сделку для Латвии.

    61
    3
  • Е
    Ехидный
    16-го февраля

    видимо у самой с мозгами напряг !!! я такую премьершу даже и не помню !!!!!

    42
    3
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    Ехидный
    16-го февраля

    Была такая. Толи 20-я по счёту заменила 21-ю. То ли на оборот.

    20
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го февраля

    "представления 90-х о Латвии как о "мосте между Востоком и Западом" или о "банковском рае" себя исчерпали и оказались ошибочными" - исключительно в смлу тупости русофобской политики. Могли бы и дальше жить припеваючи на транзите, туризме и банкинге. Но нет - разлитие русофобской желчи напрочь мозги выбило.

    65
    2
