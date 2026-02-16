Если Латвия не сможет обеспечить запланированный уровень доходов и они окажутся ниже ожидаемого, то вопрос расходов вновь очень серьезно окажется в повестке дня, заявил в интервью агентству ЛЕТА председатель Совета по фискальной дисциплине (СФД), профессор Латвийского университета и декан факультета экономики и социальных наук Янис Приеде, пишет ЛЕТА.

"Да, сейчас экономические прогнозы довольно умеренные. Хотелось бы видеть более высокие показатели, но, к сожалению, мы живем в тревожное время. В какой-то момент мы немного успокоились. После апреля прошлого года, когда начались так называемые "тарифные войны Трампа", все же была возможность договориться, и вторая половина года обозначилась немного большей уверенностью, что экономика может оживиться", — сказал Приеде.

Он пояснил, что Латвия очень зависима от глобальных экономических процессов, а также от основных двигателей экономики в Европе, например от экономики Германии. Германия является важным экспортным рынком и партнером по сотрудничеству для Латвии. Также Латвия сильно зависит от того, как складываются дела в других странах Европы.

Поэтому экономические прогнозы до сих пор были очень осторожными, и оптимизм в них по-настоящему не проявился, признал Приеде. Сейчас президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о Гренландии и заговорил о новых тарифах.

"Посмотрим, как все будет развиваться. С прагматической точки зрения у Трампа, конечно, есть свой подход к использованию тарифов и этой стратегии, но это создает дополнительную неопределенность", — отметил Приеде.

Комментируя, достаточны ли экономический рост и его прогнозы для успешного финансирования обязательств, которые сейчас взяла на себя Латвия, Приеде признал, что в таком случае необходимо вернуться к соотношению расходов и доходов. По его прогнозу, возможно, период до 2028 года еще удастся профинансировать, но затем, по его мнению, придется очень серьезно вернуться к вопросу, растет ли латвийская экономика достаточно быстро.

Ситуация, однако, может очень быстро измениться, добавил Приеде. Он подчеркнул, что не стоит драматизировать, поскольку в апреле прошлого года, когда начались тарифные вопросы, все также выглядело очень плохо. Настроения на рынке были крайне низкими, даже рекордно низкими, никто толком не знал, что делать, все обваливалось.

"Но очень быстро все вернулось. Фондовый рынок, например, "S&P 500", достиг исторического максимума. Конечно, сейчас рынок находится в своеобразной ситуации — также очень высока цена на золото, серебро и прочее", — сказал Приеде.

По его словам, это показывает, что рынок продолжает диверсифицировать риски и до конца не доверяет происходящему. Поэтому утверждать, что нынешние тарифные инициативы Трампа обязательно приведут к эскалации и плохим экономическим результатам, нельзя. Хотя Международный валютный фонд уже выражал опасения, что подобная эскалация может привести к замедлению глобальной экономики и от этого пострадают и Америка, и Европа.

"Сейчас в экономике что-либо прогнозировать очень трудно. Честное слово, экономистам сейчас живется очень непросто", — признал Приеде.

В то же время главе СФД ясно, что у следующего Сейма и следующего правительства могут возникнуть определенные вызовы. Однако в настоящее время Приеде не видит безрассудства. По его мнению, действующее правительство и Министерство финансов в своих прогнозах достаточно консервативны, как и политика заимствований, основанная на принципе занимать средства при объективной необходимости.

"Сейчас нет никакой чрезмерной вечеринки, за которую мы потом не смогли бы расплатиться. Это объективная реальность, и в данный момент нет чрезмерного риска", — сказал Приеде.

По его мнению, вопрос в том, придется ли следующему правительству принимать решения о сокращении расходов. Приеде подчеркнул, что следующему правительству придется искать наилучший баланс бюджета, поскольку исключение в отношении дополнительных расходов на оборону действует до 2028 года.

"Поэтому ясно, что потребуются определенные действия — будь то сокращение расходов, повышение налогов или что-то иное. Конечно, не стоит забывать и о доходной части. Важно, насколько будет расти наша экономика. Это всегда возможность. Вопрос в том, в какой мере различные виды промышленной политики смогут привлечь инвестиции и обеспечить нашим предпринимателям возможность успешно работать в Латвии", — сказал Приеде.