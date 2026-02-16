Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Мы живем в тревожное время»: эксперт предположил, что будет с налогами в Латвии 8 6150

Политика
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Мы живем в тревожное время»: эксперт предположил, что будет с налогами в Латвии

Если Латвия не сможет обеспечить запланированный уровень доходов и они окажутся ниже ожидаемого, то вопрос расходов вновь очень серьезно окажется в повестке дня, заявил в интервью агентству ЛЕТА председатель Совета по фискальной дисциплине (СФД), профессор Латвийского университета и декан факультета экономики и социальных наук Янис Приеде, пишет ЛЕТА.

"Да, сейчас экономические прогнозы довольно умеренные. Хотелось бы видеть более высокие показатели, но, к сожалению, мы живем в тревожное время. В какой-то момент мы немного успокоились. После апреля прошлого года, когда начались так называемые "тарифные войны Трампа", все же была возможность договориться, и вторая половина года обозначилась немного большей уверенностью, что экономика может оживиться", — сказал Приеде.

Он пояснил, что Латвия очень зависима от глобальных экономических процессов, а также от основных двигателей экономики в Европе, например от экономики Германии. Германия является важным экспортным рынком и партнером по сотрудничеству для Латвии. Также Латвия сильно зависит от того, как складываются дела в других странах Европы.

Поэтому экономические прогнозы до сих пор были очень осторожными, и оптимизм в них по-настоящему не проявился, признал Приеде. Сейчас президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о Гренландии и заговорил о новых тарифах.

"Посмотрим, как все будет развиваться. С прагматической точки зрения у Трампа, конечно, есть свой подход к использованию тарифов и этой стратегии, но это создает дополнительную неопределенность", — отметил Приеде.

Комментируя, достаточны ли экономический рост и его прогнозы для успешного финансирования обязательств, которые сейчас взяла на себя Латвия, Приеде признал, что в таком случае необходимо вернуться к соотношению расходов и доходов. По его прогнозу, возможно, период до 2028 года еще удастся профинансировать, но затем, по его мнению, придется очень серьезно вернуться к вопросу, растет ли латвийская экономика достаточно быстро.

Ситуация, однако, может очень быстро измениться, добавил Приеде. Он подчеркнул, что не стоит драматизировать, поскольку в апреле прошлого года, когда начались тарифные вопросы, все также выглядело очень плохо. Настроения на рынке были крайне низкими, даже рекордно низкими, никто толком не знал, что делать, все обваливалось.

"Но очень быстро все вернулось. Фондовый рынок, например, "S&P 500", достиг исторического максимума. Конечно, сейчас рынок находится в своеобразной ситуации — также очень высока цена на золото, серебро и прочее", — сказал Приеде.

По его словам, это показывает, что рынок продолжает диверсифицировать риски и до конца не доверяет происходящему. Поэтому утверждать, что нынешние тарифные инициативы Трампа обязательно приведут к эскалации и плохим экономическим результатам, нельзя. Хотя Международный валютный фонд уже выражал опасения, что подобная эскалация может привести к замедлению глобальной экономики и от этого пострадают и Америка, и Европа.

"Сейчас в экономике что-либо прогнозировать очень трудно. Честное слово, экономистам сейчас живется очень непросто", — признал Приеде.

В то же время главе СФД ясно, что у следующего Сейма и следующего правительства могут возникнуть определенные вызовы. Однако в настоящее время Приеде не видит безрассудства. По его мнению, действующее правительство и Министерство финансов в своих прогнозах достаточно консервативны, как и политика заимствований, основанная на принципе занимать средства при объективной необходимости.

"Сейчас нет никакой чрезмерной вечеринки, за которую мы потом не смогли бы расплатиться. Это объективная реальность, и в данный момент нет чрезмерного риска", — сказал Приеде.

По его мнению, вопрос в том, придется ли следующему правительству принимать решения о сокращении расходов. Приеде подчеркнул, что следующему правительству придется искать наилучший баланс бюджета, поскольку исключение в отношении дополнительных расходов на оборону действует до 2028 года.

"Поэтому ясно, что потребуются определенные действия — будь то сокращение расходов, повышение налогов или что-то иное. Конечно, не стоит забывать и о доходной части. Важно, насколько будет расти наша экономика. Это всегда возможность. Вопрос в том, в какой мере различные виды промышленной политики смогут привлечь инвестиции и обеспечить нашим предпринимателям возможность успешно работать в Латвии", — сказал Приеде.

Читайте нас также:
#налоги #мировая экономика #инвестиции #Дональд Трамп #финансы #Латвия #бюджет #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
2
0
1
0
15

Оставить комментарий

(8)
  • MiU
    Made in USSR
    16-го февраля

    Для bory tschist: "вождь умудрился в свое время – даже сифилис у кого-то украсть" Ой, да кто из нас в своей молодости не цеплял чё-нит "на конец". Покажи мне такого монаха. Давай лучше порассуждаем о том, как некто К. Ульманис ( это ближе к нам, так сказать) умудрился себе яйца отрезать во время с/х работ.

    2
    0
  • MiU
    Made in USSR
    16-го февраля

    Для "bory tschist" ... "a представить – как возрождалась (LR) Hезависимая Латвийская Республика в 1918-м..." Ну, а зачем представлять? А? Давай просто полистаем историю, а? И, что мы там увидим? А увиди то, как, возглавляемая Карлисом Ульманисом партия "Крестьянский Союз", победила на первых выборах со своим лозунгом "Par brīvu Latviju brīva Krievijā". Переводить, я надеюсь, тебе не еадо. Ты ж у нас "urla" (уродженец Латвии) с конца 40-х годов. Ну, и? Чё эт мы должны ишшо узнавать? Учи историю!!!

    5
    0
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    16-го февраля

    Все правители Латвии с 1991 года знали, знают, и будущие будут знать - они временщики в Латвии, а после вступления в ЕС - что от них ни чего не зависит в этом мире. А то что они надувают щёки от своей важности - то один из премьеров тех времён как то ответил на вопрос о сроке его премьерства - Ну посмотрим-поглядим - но внуки будут гордиться - Дедушка был в правительстве Латвии.

    33
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го февраля

    Основная статья экспорта: дешево прикупить лицензионный вискарь, сделанный в Польше, и задорого перепродать его в Россию. Как говаривал мой покойный дед-экономист: "Пизнесмены, м-мать!".

    58
    2
  • Д
    Дед
    16-го февраля

    Так получайте дешевый газ, нефть и электричество из России, снизьте налоги на рабочую силу, произведенные товары станут конкурентоспособными и будет вам счастье. Экономика пойдет вверх, но кормить из Брюсселя чиновников перестанут.

    85
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го февраля

    Вопрос в том, в какой мере различные виды промышленной политики смогут привлечь инвестиции

    == Какие виды, какой промышленной политики, когда загублены целые отрасли этой смой промышленности, за все прошедшие 36 лет?

    О чём вообще может идти речь, когда всё оборудование было спущено на металлом?

    72
    1
  • YY
    Yu Yu
    Mr.FGJCNJK
    16-го февраля

    А зачем Старому свету Развитая Периферия? Они тоже выживают. Периферия не должна быть экономически развитой .. Рыболовный флот по регулам попилили, крупнейший фрахтовый нефтеналивной флот- профукан, заводы имеющие технологический потенциал к современной модернизации разрушили...Остальные крупные, годные предприятия Скуплены Старым Светом и работают во Имя Его ( Те же Лаймы, Спилвы и т,д,) Периферия должна потреблять,а не производить..

    57
    1
  • bt
    bory tschist
    Mr.FGJCNJK
    16-го февраля

    ... a представить – как возрождалась (LR) Hезависимая Латвийская Республика в 1918-м – у узколобых наследников оккупантов нет желания поинтересоваться? (кстати, серебряный "5-лáтник" украла и под покровом ночи вывезла в свою больную агрессивную жопу в 1940-м – всё тá же – красная скотина! _ да, и не только это! грабить – y "великиx" – на родy написано. p.s. О чем тут говорить, если – картавый их вождь умудрился в свое время – даже сифилис у кого-то украсть (! до сих пор сифилитикy поклоняются и не решаются даже захоронить – боятся, что в земле он может ... простудиться

    2
    21
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Увеличена помощь для покрытия счетов за жилье. О каких суммах идет речь?
Изображение к статье: Хотите поработать на выборах? Начинается прием заявок на работу на избирательных участках
Изображение к статье: Сейм решит, стоит ли выдавать граждан Латвии для уголовного преследования в Великобритании
Изображение к статье: У адвокатуры Латвии - непростые времена

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
3
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео