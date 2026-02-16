В публикации под заголовком «По мере упадка глобальной свободы прессы коррумпированные политики ликуют» говорится, что издание, проанализировав данные шведского исследовательского проекта V-Dem за последние 80 лет по 180 странам, выявило «порочный круг между затыканием рта СМИ и расширением коррупции», пиешт Кристине Кравцова в nra.lv.

Затыкание рта и коррупция

Как взаимодействуют подавление СМИ и рост коррупции? «The Economist» приходит к выводу, что всё происходит просто и закономерно: "Политики, которые хотят обкрадывать общество, имеют стимул затыкать рот прессе. Чем плотнее они его затыкают, тем легче становится воровать. И чем больше скрытых грехов накапливают политики, тем сильнее их стимул подавлять дальнейшие критические публикации. Наши расчеты показывают, что если свобода прессы снижается с уровня «как в Канаде» до уровня «как в Индонезии», то можно прогнозировать, что уровень взяточничества вырастет с «настолько чистого, как в Ирландии» до «настолько грязного, как в Латвии». Этот процесс постепенный, он метастазирует на протяжении нескольких лет, поэтому избиратели могут заметить его лишь после следующих выборов. Хуже всего ситуация при популистских правительствах, которые обычно демонизируют своих критиков и стремятся разрушить институты, ограничивающие их власть".

Почему так жестко о Латвии?

Прямого ответа на этот вопрос публикация не дает. Однако из контекста следует, что речь идет о методах, с помощью которых формально демократическая власть в Латвии якобы затыкает рот СМИ. Это происходит через предоставление или, напротив, непредоставление финансирования, а также через изоляцию от возможностей его получения.

"Одна из наиболее тревожных тенденций заключается в том, что правительства, позиционирующие себя как демократические, всё чаще используют инструменты, созданные авторитарными режимами. Обычно они не пытаются полностью заставить замолчать говорящих правду. Скорее они стремятся создать медиасреду, в которой избиратели слышат усиленное восхваление правящей партии и лишь неясный шепот оппозиции. Они используют деньги налогоплательщиков для продвижения благоприятной повестки: назначают лоялистов руководить общественным вещанием, направляют бюджетные средства послушным газетам и подталкивают дружественных магнатов, зависящих от контрактов в сфере гражданской инфраструктуры, к поглощению и нейтрализации независимых медиа. В то же время они затрудняют развитие — а порой и выживание — критических изданий. Те, кто склонен заниматься расследовательской журналистикой, сталкиваются с тем, что государство не только отказывается размещать у них рекламу, но и оказывает давление на частные компании, заставляя их дистанцироваться от таких СМИ. Эти издания могут подвергаться постоянным налоговым проверкам и изматывающим судебным искам. Многие борются за выживание: в 160 из 180 стран, включенных в исследование «Reporters Without Borders», новостные медиа финансово нестабильны", — указывает «The Economist».

Кому достаются деньги в Латвии?

В публикации ситуация на латвийском медиарынке подробно не анализируется. Однако можно напомнить, что доминирующее положение занимает принадлежащий государству и полностью финансируемый им общественный медиахолдинг — Латвийское телевидение, Латвийское радио и портал «lsm.lv». Его финансирование в этом году достигло 0,14% ВВП, или 61 миллиона евро.

Без государственной поддержки не остались и многие СМИ, поддерживающие действующую власть. Их финансирование также осуществляется за счет государственных средств, распределяемых через программы Фонда общественной интеграции (SIF) — Фонда поддержки медиа (MAF).

В преддверии выборов, 22 января этого года, SIF объявил прием заявок на конкурс программы MAF «Поддержка национальных СМИ для создания общественно значимого контента и укрепления национального культурного пространства на латышском языке». Заявки принимаются до 19 февраля 2026 года. Общий объем доступной финансовой поддержки — 2 114 198,52 евро, а для региональных, местных, диаспорных СМИ и совместных проектов предусмотрено 1,92 миллиона евро. Выделенные средства должны быть освоены с 1 июня 2026 года по 31 мая 2027 года, в том числе в период наиболее интенсивной предвыборной кампании.

Это далеко не единственные программы поддержки СМИ. Однако есть одно условие: чтобы претендовать на эти средства, медиа должны быть «правильными» — придерживаться лево-либеральной позиции и поддерживать действующую власть, а также быть принятыми в «клуб избранных» — Совет по этике латвийских медиа, уточняет nra.lv. Только члены этой организации имеют право претендовать на получение государственных средств. Тем СМИ, которые не входят в эту организацию, приходится зарабатывать самостоятельно, искать поддержку у частных предпринимателей или фактически бороться за сохранение свободной прессы в Латвии.

Из контекста публикации «The Economist» следует, что речь идет именно о такой ситуации, и именно поэтому Латвия упоминается столь нелицеприятно.

Раздражающая, но необходимая обществу профессия

При этом «The Economist» не поет дифирамбы журналистам. "Журналисты могут раздражать. Они упрощают. Они преувеличивают. Иногда они ошибаются. Они непропорционально представлены выпускниками университетов, принадлежат к среднему классу и немного склонны к левым взглядам, поэтому их позиции часто не совпадают с мнением остального населения. Когда они действуют неэтично — например, когда программа «BBC Panorama» показала смонтированные вводящим в заблуждение образом фрагменты с участием президента Дональда Трампа — люди вполне обоснованно чувствовали себя обманутыми. Доверие к новостным медиа в богатых странах снизилось, особенно с распространением социальных сетей, которые позволяют широко критиковать их ошибки. Поэтому сейчас некоторым может быть безразлично, что у журналистики есть проблемы. Однако в их интересах, чтобы это было небезразлично. У журналистов много недостатков, но если им запретить выполнять свою работу, последствия будут катастрофическими. Когда сильная система журналистики разрушена, её трудно восстановить. Мир с меньшей свободой прессы будет более грязным и хуже управляемым", — напоминает влиятельное британское издание.