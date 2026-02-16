Политолог призывает не особо верить заявлениям политиков о том, что "с этими никогда в правительство не пойдем".

Политолог Филипп Раевский в эфире ТВ-24 прокомментировал "обещания" отдельных партий и политиков не сотрудничать после выборов - в следующем Сейме, - с партией Шлесерса.

"Перед прошлыми выборами эти политики также с пеной у рта кричали, что с Союзом зеленых и крестьян никогда и ни за что! А что мы видим сейчас?! Также в случае со Шлесерсом - если он получит много мандатов, то его вполне могут взять во власть. И Барташевич не помешают - скажут, что Барташевич же не будет министром, ему просто дадут поруководить комиссией Сейма", - сказал политолог, напомнив, что "победителей не судят".