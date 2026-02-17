У премьер-министра Эвики Силини будет внештатный консультант по вопросам военного сотрудничества, свидетельствует публикация в официальном издании «Latvijas Vēstnesis», пишет ЛЕТА.

Внештатным консультативным сотрудником премьер-министра по вопросам военного сотрудничества назначен заместитель начальника Сухопутного компонента Объединенного штаба Национальных вооруженных сил полковник Райвис Мелнис.

Согласно регулированию, внештатный консультативный сотрудник вносит предложения по разработке и реализации государственной политики в конкретной сфере, а также консультирует по соответствующим вопросам.

Кроме того, по специальному поручению члена Кабинета министров сотрудник может представлять позицию премьер-министра в других государственных учреждениях, рабочих группах, консультативных советах и на совещаниях, где происходит согласование мнений.

Внештатный консультативный сотрудник также может участвовать в работе государственных учреждений в соответствии с поставленными задачами, а также по поручению выражать позицию премьер-министра в средствах массовой информации.

Советник по коммуникации премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Мелнис присоединился к бюро Силини 13 февраля.

"Я рада, что он откликнулся на мое приглашение и готов своим опытом способствовать практическому сотрудничеству между вооруженными силами, оборонной индустрией, а также лучшему пониманию боевого опыта украинских военнослужащих и его применимости для обороны нашего государства", — прокомментировала Силиня.

Внештатные советники в бюро премьер-министра работают без вознаграждения.