У премьера будет внештатный консультант по вопросам военного сотрудничества 3 450

Политика
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: У премьера будет внештатный консультант по вопросам военного сотрудничества
ФОТО: LETA

У премьер-министра Эвики Силини будет внештатный консультант по вопросам военного сотрудничества, свидетельствует публикация в официальном издании «Latvijas Vēstnesis», пишет ЛЕТА.

Внештатным консультативным сотрудником премьер-министра по вопросам военного сотрудничества назначен заместитель начальника Сухопутного компонента Объединенного штаба Национальных вооруженных сил полковник Райвис Мелнис.

Согласно регулированию, внештатный консультативный сотрудник вносит предложения по разработке и реализации государственной политики в конкретной сфере, а также консультирует по соответствующим вопросам.

Кроме того, по специальному поручению члена Кабинета министров сотрудник может представлять позицию премьер-министра в других государственных учреждениях, рабочих группах, консультативных советах и на совещаниях, где происходит согласование мнений.

Внештатный консультативный сотрудник также может участвовать в работе государственных учреждений в соответствии с поставленными задачами, а также по поручению выражать позицию премьер-министра в средствах массовой информации.

Советник по коммуникации премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Мелнис присоединился к бюро Силини 13 февраля.

"Я рада, что он откликнулся на мое приглашение и готов своим опытом способствовать практическому сотрудничеству между вооруженными силами, оборонной индустрией, а также лучшему пониманию боевого опыта украинских военнослужащих и его применимости для обороны нашего государства", — прокомментировала Силиня.

Внештатные советники в бюро премьер-министра работают без вознаграждения.

#кабинет министров #политика
Оставить комментарий

(3)
  • VS
    Vad Sorry
    17-го февраля

    Вот как поднимается ВВП , и средняя зарплата в стране ,,, ещё один эксперт ещё одна должность и естественно секретарь , кабинет , уборщица, и так далее, профессия называется Латыш,,, ну и естественно там свои все эксперты,,,,

    3
    0
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    17-го февраля

    У премьера - должность имеет - будет консультант - должность имеет. Да сколько Юлией Цезарей - умел одновременно делать 6 действий - ( но он Великий Цезарь) в Латвии расплодилось. Или - ни кто - ни что?

    3
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го февраля

    а также лучшему пониманию боевого опыта украинских военнослужащих

    == Это тех, кто 8 лет подряд бомбил мирных жителей Луганска и Донецка?

    12
    3
Читать все комментарии

