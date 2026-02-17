Необходимо оценить — не будет ли выгодно лишение гражданства бывшему депутату Европейского парламента (ЕП) от Латвии Андрею Мамыкину, сообщил агентству LETA руководитель фракции Союза зелёных и крестьян в Сейме Харийс Рокпелнис.

Политик Рокпелнис пояснил, что правоохранительные структуры уже объявили его в международный розыск, и как только Мамыкин покинет Россию, он будет арестован.

«Что касается лишения гражданства — там есть юридические нюансы. Если гражданство Латвии у него единственное — его нельзя отнять, а также нужно оценить, не смягчит ли лишение гражданства действующие против него санкции», — сказал Рокпелнис.

В свою очередь руководитель фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваевс уверен, что у Мамыкина надо отобрать гражданства Латвии. «Его действия направлены против Латвийского государства и нашего суверенитета. Ожидаю, что Министерства юстиции и внутренних дел оценят этот вопрос и предложат решение», — заявил политик.

О Мамыкине вспомнили после того, как сегодня один из депутатов Сейма в социальных сетях призвал Сейм принять решение о лишении Мамыкина гражданства.

Как сообщал bb.lv, депутат Европейского парламента Рихардс Колс (Нацобъединение) в конце января выступил с заявлением о том, что подал в Службу государственной безопасности заявление по поводу публичных высказываний Мамыкина на российском телевидении.

В письме в службу безопасности Колс привел конкретные высказывания Мамыкина, прозвучавшие в январе этого года на российском телеканале «Россия 1 — Вечер с Владимиром Соловьёвым». В эфире Мамыкин заявил: «Если вы планируете проводить учения с «Орешником» без ядерных боеголовок, используя только кинетический удар, то делайте это против стран Балтии, потому что их не стоит жалеть». Он призвал «наслаждаться» таким ударом с попкорном и отметил, что ему бы понравилась гибель латышей.

Еще в июне 2024 года отдел международного сотрудничества Генеральной прокуратуры выдал европейский ордер на арест Мамыкина, который обвиняется в прославлении и оправдании военных преступлений, совершённых государством-агрессором в Украине. В программе российского телеканала «Россия 1» от 21 сентября 2023 года «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Мамыкин заявил, что «Россия выполняет мощную, святую работу в Украине».

Максимальное наказание за такое преступление, предусмотренное Уголовным законом, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Мамыкин родился в 1976 году, получил степень магистра филологии в Латвийском университете и несколько лет работал в журналистике. Потом уехал в Россию и заявил, что сделал это, чтобы его «сыновьям не пришлось участвовать в гей-парадах».

В 2014 году он баллотировался на выборах в Европейский парламент по списку социал-демократической партии «Согласие» и был избран.

В 2021 году Мамыкин начал работать в Государственной инспекции труда ЛР руководителем по стратегическим коммуникациям, однако в период проверки трудовые отношения были прекращены.