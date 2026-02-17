Baltijas balss logotype
В Сейме спорят – надо ли отобрать гражданство Латвии у бывшего евродепутата Андрея Мамыкина 10 1644

Политика
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Сейме спорят – надо ли отобрать гражданство Латвии у бывшего евродепутата Андрея Мамыкина

Необходимо оценить — не будет ли выгодно лишение гражданства бывшему депутату Европейского парламента (ЕП) от Латвии Андрею Мамыкину, сообщил агентству LETA руководитель фракции Союза зелёных и крестьян в Сейме Харийс Рокпелнис.

Политик Рокпелнис пояснил, что правоохранительные структуры уже объявили его в международный розыск, и как только Мамыкин покинет Россию, он будет арестован.

«Что касается лишения гражданства — там есть юридические нюансы. Если гражданство Латвии у него единственное — его нельзя отнять, а также нужно оценить, не смягчит ли лишение гражданства действующие против него санкции», — сказал Рокпелнис.

В свою очередь руководитель фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваевс уверен, что у Мамыкина надо отобрать гражданства Латвии. «Его действия направлены против Латвийского государства и нашего суверенитета. Ожидаю, что Министерства юстиции и внутренних дел оценят этот вопрос и предложат решение», — заявил политик.

О Мамыкине вспомнили после того, как сегодня один из депутатов Сейма в социальных сетях призвал Сейм принять решение о лишении Мамыкина гражданства.

Как сообщал bb.lv, депутат Европейского парламента Рихардс Колс (Нацобъединение) в конце января выступил с заявлением о том, что подал в Службу государственной безопасности заявление по поводу публичных высказываний Мамыкина на российском телевидении.

В письме в службу безопасности Колс привел конкретные высказывания Мамыкина, прозвучавшие в январе этого года на российском телеканале «Россия 1 — Вечер с Владимиром Соловьёвым». В эфире Мамыкин заявил: «Если вы планируете проводить учения с «Орешником» без ядерных боеголовок, используя только кинетический удар, то делайте это против стран Балтии, потому что их не стоит жалеть». Он призвал «наслаждаться» таким ударом с попкорном и отметил, что ему бы понравилась гибель латышей.

Еще в июне 2024 года отдел международного сотрудничества Генеральной прокуратуры выдал европейский ордер на арест Мамыкина, который обвиняется в прославлении и оправдании военных преступлений, совершённых государством-агрессором в Украине. В программе российского телеканала «Россия 1» от 21 сентября 2023 года «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Мамыкин заявил, что «Россия выполняет мощную, святую работу в Украине».

Максимальное наказание за такое преступление, предусмотренное Уголовным законом, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Мамыкин родился в 1976 году, получил степень магистра филологии в Латвийском университете и несколько лет работал в журналистике. Потом уехал в Россию и заявил, что сделал это, чтобы его «сыновьям не пришлось участвовать в гей-парадах».

В 2014 году он баллотировался на выборах в Европейский парламент по списку социал-демократической партии «Согласие» и был избран.

В 2021 году Мамыкин начал работать в Государственной инспекции труда ЛР руководителем по стратегическим коммуникациям, однако в период проверки трудовые отношения были прекращены.

#Сейм #Латвия #лишение гражданства #преступления #Россия #Европейский парламент #политика
Оставить комментарий

(10)
  • Д
    Дед
    18-го февраля

    А, что он солгал? Разве, по конституции Латвии у него отнято право на свободу слова? За, что его лишать? За то, что он говорит правду о латышской власти, и о том, что здесь происходит.

    9
    1
  • С
    Сарказм
    Дед
    18-го февраля

    А этого тебе недостаточно: "В эфире Мамыкин заявил: «Если вы планируете проводить учения с «Орешником» без ядерных боеголовок, используя только кинетический удар, то делайте это против стран Балтии, потому что их не стоит жалеть». Он призвал «наслаждаться» таким ударом с попкорном и отметил, что ему бы понравилась гибель латышей.". Ты мазохист, тебе нравится, когда по тебе летят ракеты? Переезжай в Белгород (вместе с Мамыкиным) и наслаждайтесь.

    2
    7
  • Мп
    Мимо проходил
    Дед
    18-го февраля

    Это ты на статейку ссылаешься или сам Соловтёва по вечерам смотришь? :)

    6
    1
  • С
    Сарказм
    Дед
    18-го февраля

    С какой целью интересуешься, фуфлыжник? Стукаческие гены покоя не дают, ручки помнят, все донос накропать норовят? Не переживай, это высказывание мамыкина широко разошлось в сети, а конкретно эта формулировка скопирована из самой статьи. Просмотр же соловьева мне наф не нужен, потому что а) смотреть это без рвотных позывов нормальному человеку невозможно б) он уже лет 15 твердит примерно одно и то же в)информационной ценности 0, лишь болезненные фантазии свихнувшихся фашиков. Так что даже если бы он не был забанен, он был бы последним, на кого я стал бы тратить свое время.

    0
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    Дед
    18-го февраля

    Суолько пафоса, сколько слюней! :) При том, что цитата Мамыкинса в оригинале звучит несколько иначе... :) Снова занялся любимым дело - передёргиванием? Смотри, как бы такому ушлому шулеру подсвечником в харю не прилетело бы...

    3
    1
  • A
    Aleksejs
    18-го февраля

    Если человек "тронулся" мозгами, то для него гражданство не столь важно!! Мамыкин так старается быть "своим" в России, что только в валенках и телогрейке по ТВ-студиям не шляется - а работки-то и нет - там своих достаточно - лысых и не только!! 😂 ... Не думаю, что он живёт в РФ только по паспорту гражданина Латвии - неужели некому это выяснить из наших спецслужб? Если у него есть гражданство РФ - всё, лишение гражданства ЛР без вопросов!!! ... Правда, он и так "лишенец", чмо обиженное!! 🤮

    6
    23
  • Мп
    Мимо проходил
    Aleksejs
    18-го февраля

    С таким образом мыслей действительно лучше называться не "Алексей", а "АлексейС".

    4
    3
  • ТК
    Тото Кутунио
    17-го февраля

    Когда депутаты прекратят смотреть Российские каналы и особенно Соловьёва?

    56
    3
  • П
    Процион
    Тото Кутунио
    18-го февраля

    Кстати, хороший вопрос.

    14
    0
  • З
    Злой
    17-го февраля

    На другом портале было написано, что этот " один депутат" Шлесерс, думаю много голосов Лещинский потерял теперь.

    28
    5
Читать все комментарии

