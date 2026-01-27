Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Когда-нибудь он ответит за это»: евродепутат Колс пожаловался на Мамыкина в СГБ 5 2616

Наша Латвия
Дата публикации: 27.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Когда-нибудь он ответит за это»: евродепутат Колс пожаловался на Мамыкина в СГБ
ФОТО: Valsts kanceleja

Депутат Европейского парламента Рихардс Колс (NA) выступил с заявлением о том, что подал в Службу государственной безопасности заявление по поводу публичных высказываний экс-депутата ЕП Андрея Мамыкина на российском телевидении.

В письме в службу безопасности Колс приводит конкретные высказывания Мамыкина, прозвучавшие в январе этого года на российском телеканале «Россия 1 — Вечер с Владимиром Соловьёвым». В эфире Мамыкин заявил: «Если вы планируете проводить учения с “Орешником” без ядерных боеголовок, используя только кинетический удар, то делайте это против стран Балтии, потому что их не стоит жалеть». Он призвал «наслаждаться» таким ударом с попкорном и отметил, что ему бы понравилась гибель латышей.

Колс сообщил своим подписчикам в Facebook: «Я подал в Службу государственной безопасности заявление по поводу публичных высказываний Андрея Мамыкина на российском телевидении, в которых он призывает к военному нападению на страны Балтии.

Для контекста: с июля 2024 года Мамыкин находится в международном розыске за прославление военных преступлений России и распространение пропаганды. Уголовный процесс был начат в 2023 году, выдан европейский ордер на арест. Он последовательно продолжает высказывать враждебную и подстрекательскую риторику, направленную против Латвии и других стран Балтии. Когда-нибудь ему за это придется ответить».

×
Читайте нас также:
#пропаганда #СГБ #Европарламент #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
7
2
4
1
0
0

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео