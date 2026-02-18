До выборов остается все меньше времени – 8 месяцев. Если же отнять летние каникулы, когда парламент де-факто не работает, то у сегодняшней власти есть около полугода, чтобы принять те или иные важные решения.

Однако принятие решений осложняется тем, что... «в партнерах согласия нет». Как известно, «зеленые крестьяне» еще с осени прошлого года играют роль внутренней оппозиции, частенько блокируясь с партиями, не вошедшими в коалицию. Из-за этого до предела обострились отношения между «зелеными крестьянами» и «прогрессивными».

Если правительство вдруг стало... «техническим»

«Между нами нет ничего общего», – заявил на днях в интервью лидер парламентской фракции «Прогрессивные» Андрис Шуваевс, добавив, что уже сейчас кабинет Эвики Силини работает, как «техническое правительство».

Поясним: термин «техническое правительство» означает, что партнеры по власти не могут договориться по политически важным, принципиальным вопросам. В результате каждый из министров просто руководит своим ведомством и в Кабмин выносятся второстепенные, технические вопросы.

Фактически такое правительство просто дорабатывает до выборов или точнее – до того момента, пока новый Сейм не сформирует следующее правительство. Очевидно, что нынешнее правительство не будет принимать бюджет-2027 – этим уже займется следующее правительство.

Видимость работы

Но может ли Латвия позволить себе такую роскошь, как неработающее минимум 10 месяцев правительство? Ведь новый Сейм приступит к работе в ноябре, при этом очевидно, что раньше декабря – и это было бы сенсацией – новое правительство утверждено не будет.

Понятно, что избиратели ждут от правящих политиков реальной работы, а не "отсиживания" отведенного этому правительству времени.

Ну, за жилищное пособие!

Какие же решения должны были бы принять правительство и Сейм до выборов?

Первое. Счета за отопление в свете холодов оказались тяжелым бременем даже для семей со средними доходами. Это значит, что правительство должно было бы ввести такой механизм, который бы позволил более широкому кругу домохозяйств претендовать на помощь. На данный момент шанс получить подобное пособие есть лишь у тех, кто имеет статус малоимущего или малообеспеченного.

Да, на это потребуются десятки миллионов евро – в виде дотаций самоуправлениям. Но это необходимо сделать, если правящие партии еще надеются на хороший результат на выборах.

Фонд несправедливости

Второе. Самоуправления-доноры (главным образом, Рига и Рижский регион) требуют пересмотра системы работы республиканского «фонда выравнивания» – ну, почему жители столицы должны содержать на свои налоги другие самоуправления?!

При этом каждый год платежи рижан в этот фонд выравнивания растут! Минфин предлагает разные модели реформы, но сможет ли коалиция найти приемлемый компромисс?

Опять вкладывать миллионы или...

Третье. Власти должны решить, что делать с многострадальным airBaltic – снова под разными предлогами субсидировать из госбюджета.

Или искать стратегического инвестора, предложить эту роль Lufthansa, имеющему пока лишь 10% акций нашей национальной авиакомпании. Либо же организовать давно обещанную продажу акций на бирже, отказавшись руководить авиакомпанией.

Давно назревшая реформа

Четвертое. Провести реальную реформу госуправления: объединить ряд министерств, создать единый центр (совет) по управлению (точнее – надзору) всеми госпредприятиями, сократить число чиновников и агентств.

Примечательно, что на днях премьер предложила «другую» реформу управления госпредприятиями. Смысл инициативы премьера состоит в том, чтобы общества госкапитала (читай – госпредприятия) управлялись или точнее контролировались ни одним министерством, а двумя или даже тремя.

Например, аэропорт «Рига», находящийся сейчас под опекой минсообщений, был бы одновременно и под надзором минэкономики. Насколько можно понять, данную идею горячо поддерживают, наряду с однопартийцами премьера, и «прогрессивные», что и понятно – вероятно, надеются, что министерство сообщений могло бы поделить с минфином ответственностью за скандальный Rail Baltica. «Прогрессивные» полагают, что это улучшит процесс поиска денег на этот мега-проект.

Кстати, пора бы уже этому правительству навести порядок в реализации Rail Baltica. Начать надо с того, чтобы определить: а сколько денег реально получить на этот проект и стоит ли вообще продолжать его реализацию.

Как раскачать фондовый рынок?

Пятое. Активизировать фондовый рынок, в том числе и за счет вложений в акции латвийских предприятий части средств второго пенсионного уровня. Без активного фондоворо рынка едва ли можно рассчитывать на существенный приток инвестиций и, следовательно, ускорение экономического роста.

Если мы говорим вообще о 2-м пенсионном уровне, то в ближайшее время наверняка и в Латвии развернутся политические дискуссии о том, а не стоит ли и нам, по примеру Эстонии или Литвы, позволить жителям выбрать хотя часть своих накоплений во 2-м пенсионном уровне? Против этого категорически возражают «Новое Единство» и «Прогрессивные», а третий партнер по власти – Союз зеленых и крестьян – занял выжидательную позицию. А именно: хочет посмотреть, а что будет делать оппозиция? Рискнет ли выйти с какими-то инициативами на сей счет.

А какие же проблемы были решены?

Так или иначе, но за 2,5 года работы правительство Силини не может похвастаться ни эффективностью, ни популярностью. Нет, мы далеки от мысли все мазать только черной краской, но очевидно, что каких-то прорывов в экономике не наблюдается.

Ни одна из острых проблем (airBaltic, Rail Baltica, рост цен на продукты) не решена. И едва ли будет решена во время кульминации предвыборной кампании.

Уйму сил и энергии правящие потратили на разборки внутри коалиции, на разного рода пустые споры и декларации. Вот уж точно – прозаседавшиеся!

Впрочем, уже в первых числах октября избиратели смогут дать оценку и правящим партиям, и оппозиции... Ждать осталось недолго...