Премьер ожидает более активного участия самоуправлений в решении вопроса больших зимних счетов 2 218

Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
ФОТО: LETA

Премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство) ожидает более активного участия самоуправлений в решении проблемы высоких счетов за энергоресурсы этой зимой, пишет ЛЕТА.

В среду в интервью TV3 Силиня отметила, что зима в Латвии не должна быть неожиданностью, однако столь суровой она давно не была, поэтому она согласна с тем, что этой зимой поддержку домохозяйствам следует увеличить.

Политик считает, что в решении этого вопроса активнее должны участвовать самоуправления, поскольку помощь своим жителям является их первоочередной задачей.

Говоря о предложениях по расширению доступности жилищного пособия, Силиня отметила, что первый вариант, представленный Министерством благосостояния, не был согласован с вовлечёнными сторонами и потому не получил поддержки, а во втором варианте коэффициент, применяемый к пособию, уже был существенно снижен.

По оценке премьер-министра, в целом Союз зелёных и крестьян выступил с очень большим количеством различных заявлений по вопросу счетов, не согласовав их ни с кем, и правительству теперь «приходится с этим разбираться». Также министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) выступил с заявлением о том, что будут отложены штрафные проценты за просроченную оплату счетов, однако пока ничего из этого ещё не реализовано.

Оценивая продвижение железнодорожного проекта «Rail Baltica», премьер выразила мнение, что надзор за проектом улучшен, о чём свидетельствует смена ряда непосредственных руководителей и даже трёх министров.

Глава правительства подчеркнула, что к «Rail Baltica» привлечены международные аудиторы, которые покажут, «куда утекают деньги», и помогут упорядочить управление проектом.

Отвечая на вопрос, будут ли железнодорожные пути «Rail Baltica» в Латвии завершены к 2030 году, Силиня заявила, что не знает этого.

#Латвия #самоуправления #политика
Оставить комментарий

(2)
  • I
    Inga
    18-го февраля

    получили на бедность 2 в saeima,на распил

    0
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го февраля

    Это ожидание может означать только одно: - денег нет, от слова СОВСЕМ,

    Ну это и понятно, - премии бездельникам, бонусы руководству за постоянную грызню.

    Непонятно другое, - а зачем вообще нужно было так задирать цены на отопление?

    9
    0

