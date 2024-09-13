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С какой скоростью летит футбольный мяч и кто в мире мастер самого сильного удара? 1

Спорт
Дата публикации: 13.09.2024
BB.LV
С какой скоростью летит футбольный мяч и кто в мире мастер самого сильного удара?

Во время футбольного матча болельщики не сводят глаз с мяча, а в перерыве спорят — кто из игроков сильнее пробил и с какой скоростью мяч влетел в ворота.

От чего зависит скорость футбольного мяча?

Не только от силы удара, как можно подумать. На самом деле на этот показатель влияют и техника игрока, и траектория полета, и погодные условия. Средняя скорость мяча после удара может достигать от 40 до 100 км/ч. В профессиональном футболе, где игроки специально тренируют сильные и точные удары, спортивный снаряд может «разгоняться» до скорости 130 км/ч и может обогнать некоторые автомобили.

Какие рекорды скорости устанавливали футболисты?

В истории мирового футбола зафиксированы и более высокие показатели.

10 место — Тони Йебоа. Легенда ганского футбола установил рекорд 154 км/ч 23 сентября 1995 года, играя за «Лидс Юнайтед» в матче против «Уимблдона».

9 место — Ричи Хамфрейс. Мяч после удара игрока из Англии развил скорость 154,3 км/ч 17 августа 1996 года в игре за «Шеффилд Уэнсдей» против «Астон Вилла».

8 место — Давид Трезеге. В составе «Монако» французский нападающий забил 18 марта 1998 года гол в ворота «Манчестер Юнайтед». Мяч едва не порвал сетку в верхнем углу, набрав в полёте скорость 154,4 км/час.

7 место — Дэвид Бекхэм. Мировая легенда из «Манчестер Юнайтед» забил гол «Челси» 22 февраля 1997 года. Его мяч развил скорость 157,5 км/ч.

6 место — Ибрагим Сангаре. Ивуарийский футболист 23 сентября 1995 года, играя за нидерландский футбольный клуб ПСВ в матче против «Ден Хаага», запустил мяч со скоростью 170 км/ч.

5 место — Дэвид Хирст. Выступая за «Шеффилд Уэнсдей» в матче с лондонским «Арсеналом», английский футболист ударил по мячу, который развил скорость 183 км/ч, но попал в перекладину.

4 место — Рональд Куман. Удар голландца со штрафного позволил «Барселоне» выиграть свой первый Кубок Европейских чемпионов в 1992 году. В матче против «Сампдории» мяч достиг скорости 188 км/ч.

3 место — Стивен Рид. Ирландский защитник в игре за «Блэкберн» забил гол в ворота «Уигана» 31 декабря 2005 года. Скорость мяча — 189 км/ч.

2 место — Арьен Роббен. Голландец забил за «Реал Мадрид» в матче против дортмундской «Боруссии» 19 августа 2009 года, мяч влетел в ворота со скоростью 190 км/ч.

1 место — Ронни Эберсон. В составе португальской команды «Спортинг» ему удался совершенно невероятный удар со штрафного в ворота «Навала». 210 км/ч — мировой рекорд!

#футбол
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Комментарии (1)

  • MM
    Machine Machine
    16-го сентября

    Идиотский рейтинг, где Роберто Карлос, которого как огня боялись все киперы

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