Порзиньгис и другие спортсмены Латвии получили по кирпичу весом пять кг

Шоссейный велогонщик Том Скуиньш и баскетболисты Кристап Порзиньгис и Кития Лакса в среду на церемонии вручения награды «Три звезды» в Риге были признаны лучшими спортсменами Латвии 2024 года, пишет ЛЕТА.

На церемонии, прошедшей в Рижском цирке, лучшими спортсменами 2024 года стали два атлета – занявший пятое место на Олимпийских играх в Париже и четвёртое место на чемпионате мира в групповой гонке Скуиньш, а также чемпион НБА Кристап Порзиньгис.

Их соперниками были хоккеист Увис Балинскис, баскетболист 3x3 Наурис Миезис и биатлонист Андрей Расторгуев.

Лучшей спортсменкой года стала баскетболистка сборной Латвии и итальянской команды «Скио Фамила» Кития Лакса, которая в 2024 году вместе с командой «Фенербахче» из Стамбула выиграла Евролигу и чемпионат Турции.

Её соперницами были биатлонистка Байба Бендика, саночница Элина Иева Бота, лыжница Патриция Эйдука и теннисистка Алёна Остапенко.

Лучшей паралимпийской спортсменкой года стала чемпионка Парижских паралимпийских игр в метании копья в группе F-55 Диана Круминя, повторив достижение Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. В Париже она также заняла четвёртое место в метании диска.

Её соперницами были стрелок Маргита Канопка и лучница Иева Мелле.

Лучшим паралимпийским спортсменом года был признан двукратный чемпион Парижских паралимпийских игр в паравыездке Рихард Сникус с конём «King of the Dance», победивший как в индивидуальных соревнованиях, так и в дисциплине «Grade I» в стиле фристайл.

С ним конкурировали легкоатлеты Айгар Апинис и Эмил Дзилна.

Лучшими спортсменами года в технических видах спорта стали пилот раллийного экипажа Мартиньш Сескс и штурман Ренар Францис. В 2024 году они успешно дебютировали в чемпионате мира по ралли (WRC), устроив самый большой за последние годы сюрприз в соревнованиях WRC. На латвийском этапе WRC они выиграли два скоростных участка, впервые в истории латвийского ралли.

Их соперниками были экипаж мотокросса Даниэль Лиелбардис/Бруно Лиелбардис, спидвеист Анджей Лебедев, водно-моторный спортсмен Нил Слакатис и автогонщик Томас Штолцерманис.

В номинации «Спортивная малая команда года» победу одержали чемпионы Европы по пляжному волейболу Мартиньш Плявиньш и Кристиан Фокеротс, которые также заняли третье место на этапе «Elite 16» профессионального тура по пляжному волейболу (BPT) в Рио-де-Жанейро.

Вместе с ними на награду претендовали баскетболисты 3x3 Наурис Миезис, Карлис Ласманис, Францис Лацис и Зигмар Раймо, а также пляжные волейболистки Тина Граудиня и Анастасия Самойлова, ранее признанные лучшим пляжным волейбольным дуэтом Латвии.

В номинации «Спортивная команда или профессиональный спортивный клуб года» победу одержал футбольный клуб RFS, который стал чемпионом страны, завоевал Кубок Латвии и пробился в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

Конкурентами RFS в прошлом году были баскетбольный клуб «Rīgas Zeļļi», мужская сборная Латвии по хоккею и молодёжная сборная Латвии U-20 по волейболу.

Тренером года стал главный тренер команды RFS Виктор Мороз.

Его соперниками были тренер мужской сборной Латвии по баскетболу 3x3 Раймонд Фелдманис, тренер по пляжному волейболу Мартиньш Плявиньш, главный тренер мужской сборной Латвии по хоккею Харий Витолиньш и тренер по паравыездке Рихарда Сникуса Агнесе Розите.

Приз лучшего молодёжного тренера, определяемый Советом директоров спортивных образовательных учреждений Латвии, получил тренер BMX-спортсменки Вероники Моники Стуришки Гирт Катиньш, работающий с молодёжью более 15 лет.

Титул «Восходящая звезда года» получил чемпион Европы 2024 года в паре с Мартиньшем Плявиньшем по пляжному волейболу Кристиан Фокеротс, который вместе с Густавом Аузиньшем также выиграл чемпионат Европы U-20.

Он обошёл горнолыжницу Дженнифер Германе, прыгунов с шестом Валтера Крейшу, автогонщика Томаса Штолцерманиса и BMX-фристайлиста Эрнеста Зеболдса.

Командой года в спортивной журналистике фонд Артура Вайдера признал авторский коллектив раздела MVP сайта Delfi.lv, включающий Ингмара Юрисонса, Алманта Пойканса, Яниса Фрейманиса, Селину Пуке и Яниса Бендзикса. Награда была вручена за разнообразие тем, аналитический подход, глубину и актуальность.

В номинации «Спортивное самоуправление года» победила Рига, где в прошлом году прошёл Рижский марафон, квалификационные турниры Олимпийских игр по баскетболу и хоккею, этап чемпионата мира по ралли (WRC) и этап серии «Гран-при» по спидвею.

На награду также претендовали города Елгава, Мадона, Лиепая и Сигулда.

Победителем ежегодного конкурса Министерства образования и науки Латвии «Учитель физкультуры года» стала Ивета Цауне из 49-й средней школы Риги. Она является учителем физкультуры, классным руководителем и руководителем в области здоровья и физической активности.

В финал этой номинации вышли также Арвис Спруде из начальной школы Кулдиги имени Индрика Зебериня и Аргита Джериня из средней школы Юглы в Риге.

В номинации «Спортивная семья года» победила семья Трепше из Марупе. Семья является страстными фанатами хоккея, впервые приведя десятилетнего Рудольфа на матч, когда ему было всего восемь месяцев. Несмотря на диагноз Рудольфа — расстройство аутистического спектра, он учится в гимназии Марупе и тренируется в хоккейной школе Родриго Лавиньша.

Награду «За вклад в спорт», лауреат которой был известен заранее, получил тренер по пулевой стрельбе Зигфрид Маркайнис, который является многолетним тренером спортивной школы Тукумса. Один из его учеников, Лаурис Страутманис, участвовал в Олимпийских играх в Париже.

Как определялись победители

В ходе церемонии были объявлены лауреаты в 15 номинациях.

Победители в десяти номинациях были определены с учётом народного голосования, которое составляло 25% от общего результата, оценки жюри (25%), голосования аккредитованных спортивных журналистов (25%) и мнения 15 спортсменов, которые не были номинированы ни на одну из наград (25%).

Этими номинациями стали: «Восходящая звезда года», «Спортивное самоуправление года», «Тренер года», «Паралимпийская спортсменка года», «Паралимпийский спортсмен года», «Спортивная команда или профессиональный спортивный клуб года», «Малая спортивная команда года», «Спортсмен года в технических видах спорта», «Спортсменка года» и «Спортсмен года».

Победителей ещё в пяти номинациях определяли другие учреждения. Лучшего молодёжного тренера выбирал Совет директоров спортивных образовательных учреждений Латвии, победителя в номинации «Спортивная семья года» — фонд Детской больницы, спортивного журналиста или фотографа года — фонд Артура Вайдера, спортивного учителя года — Министерство образования и науки, а награду за вклад в спорт вручало жюри. Последняя награда — единственная, которая была известна до церемонии.

Все лауреаты получили в качестве приза позолоченный кирпич весом пять килограммов, созданный художником Артуром Аналтсом.

Церемонию вели Каспарс и Рута Двинские.

В 2023 году лучшими спортсменами Латвии были признаны бегунья Агате Цауне и вратарь сборной Латвии по хоккею Артур Шилов.

Награду «Три звезды» организует Латвийский олимпийский комитет в сотрудничестве с Министерством образования и науки.