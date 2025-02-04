Международная федерация хоккея решила не включать российских хоккеистов в программу чемпионатов мира, которые пройдут в 2026 году под эгидой этой организации. Федерация хоккея РФ намерена это решение оспорить.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение сборной России от участия в чемпионатах мира и принял решение не допускать российских хоккеистов в программу турниров, которые пройдут под эгидой организации в 2026 году. Об этом во вторник, 4 февраля, заявила Федерация хоккея России (ФХР).

"4 февраля состоялось заседание исполкома Международной федерации хоккея. На нем было принято решение о недопуске национальной сборной России на чемпионат мира 2026 года", - говорится в сообщении. Заседание Совета IIHF проходило в Швейцарии со 2 по 4 февраля.

В 2026 году запланировано проведение молодежного и взрослого чемпионатов мира по хоккею.

Сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах IIHF с февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Как отмечает агентство "Интерфакс", в октябре 2023 года организация опубликовала предварительную программу групповых этапов зимней Олимпиады-2026, в которой российские хоккеисты определены в группу C с пометкой "теоретическая позиция посева в случае принятия решения о возвращении команды в программу чемпионата". Зимние Олимпийские игры 2026 года должны пройти с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

ФХР будет оспаривать решение о недопуске на ЧМ-2026

Как заявил специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам, в прошлом известный хоккеист Павел Буре, принятое в Швейцарии решение ФХР будет оспаривать в суде. "Какое бы решение ни было бы принято сейчас, IIHF в любом случае придется допускать нашу команду, так как без России уровень чемпионатов мира гораздо ниже. Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьемся своего. Отмечу, что решение об участии национальной сборной России на Олимпиаде 2026 года в Милане будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК)", - говорится в сообщении Буре на сайте ФХР. В НХЛ (Национальная хоккейная лига, сильнейший в мире внутренний чемпионат по хоккею. - Ред.) выступают более 50 россиян, аргументировал Буре.

Российская федерация будет иметь право оспорить решение IIHF после окончания ЧМ по хоккею 2025 года, который пройдет с 9 по 25 мая в Швеции и Дании, и в котором Россия также не примет участия. В свою очередь, Международная федерация хоккея допускает возможность пересмотра решения в случае прекращения войны в Украине, напоминает "Интерфакс".

По словам Буре, одним из предложений IIHF было "профинансировать дополнительную безопасность российской команды", поскольку "одним из аргументов IIHF не допускать нашу команду была безопасность участников". Он подчеркнул, что на протяжении трех лет федерация активно работала с IIHF и "всей хоккейной семьей, чтобы сборная России смогла вернуться на международную арену".

Сборная РФ по футболу не допущена к отбору на Евро-2027

Сборная России по футболу U21 не примет участия в жеребьевке квалификации чемпионата Европы-2027. Жеребьевка отбора турнира состоится 6 февраля в швейцарском Ньоне, а его финальная стадия пройдет в Албании и Сербии в 2027 году.

Как следствие этого, российская молодежная сборная не примет участия ни в Евро-2027, ни в футбольном турнире Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе от зоны УЕФА, участники которого определяются по итогам чемпионата Европы. В Олимпиаде участвуют молодежные сборные стран, в состав которых почти полностью входят игроки, возраст которых не превышает 21 год.

После начала войны РФ против Украины российские спортсмены были отстранены от почти всех международных соревнований. В частности, под санкции подпали футбольные сборные и клубы РФ. До участия в соревнованиях в индивидуальных видах спорта, в том числе на Олимпиадах, допускаются россияне в нейтральном статусе - при условии, что они не высказывались в поддержку войны и не связаны с армией.