Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сборную России по хоккею не допустили на ЧМ-2026 3 1443

Спорт
Дата публикации: 04.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сборную России по хоккею не допустили на ЧМ-2026

Международная федерация хоккея решила не включать российских хоккеистов в программу чемпионатов мира, которые пройдут в 2026 году под эгидой этой организации. Федерация хоккея РФ намерена это решение оспорить.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение сборной России от участия в чемпионатах мира и принял решение не допускать российских хоккеистов в программу турниров, которые пройдут под эгидой организации в 2026 году. Об этом во вторник, 4 февраля, заявила Федерация хоккея России (ФХР).

"4 февраля состоялось заседание исполкома Международной федерации хоккея. На нем было принято решение о недопуске национальной сборной России на чемпионат мира 2026 года", - говорится в сообщении. Заседание Совета IIHF проходило в Швейцарии со 2 по 4 февраля.

В 2026 году запланировано проведение молодежного и взрослого чемпионатов мира по хоккею.

Сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах IIHF с февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Как отмечает агентство "Интерфакс", в октябре 2023 года организация опубликовала предварительную программу групповых этапов зимней Олимпиады-2026, в которой российские хоккеисты определены в группу C с пометкой "теоретическая позиция посева в случае принятия решения о возвращении команды в программу чемпионата". Зимние Олимпийские игры 2026 года должны пройти с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

ФХР будет оспаривать решение о недопуске на ЧМ-2026

Как заявил специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам, в прошлом известный хоккеист Павел Буре, принятое в Швейцарии решение ФХР будет оспаривать в суде. "Какое бы решение ни было бы принято сейчас, IIHF в любом случае придется допускать нашу команду, так как без России уровень чемпионатов мира гораздо ниже. Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьемся своего. Отмечу, что решение об участии национальной сборной России на Олимпиаде 2026 года в Милане будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК)", - говорится в сообщении Буре на сайте ФХР. В НХЛ (Национальная хоккейная лига, сильнейший в мире внутренний чемпионат по хоккею. - Ред.) выступают более 50 россиян, аргументировал Буре.

Российская федерация будет иметь право оспорить решение IIHF после окончания ЧМ по хоккею 2025 года, который пройдет с 9 по 25 мая в Швеции и Дании, и в котором Россия также не примет участия. В свою очередь, Международная федерация хоккея допускает возможность пересмотра решения в случае прекращения войны в Украине, напоминает "Интерфакс".

По словам Буре, одним из предложений IIHF было "профинансировать дополнительную безопасность российской команды", поскольку "одним из аргументов IIHF не допускать нашу команду была безопасность участников". Он подчеркнул, что на протяжении трех лет федерация активно работала с IIHF и "всей хоккейной семьей, чтобы сборная России смогла вернуться на международную арену".

Сборная РФ по футболу не допущена к отбору на Евро-2027

Сборная России по футболу U21 не примет участия в жеребьевке квалификации чемпионата Европы-2027. Жеребьевка отбора турнира состоится 6 февраля в швейцарском Ньоне, а его финальная стадия пройдет в Албании и Сербии в 2027 году.

Как следствие этого, российская молодежная сборная не примет участия ни в Евро-2027, ни в футбольном турнире Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе от зоны УЕФА, участники которого определяются по итогам чемпионата Европы. В Олимпиаде участвуют молодежные сборные стран, в состав которых почти полностью входят игроки, возраст которых не превышает 21 год.

После начала войны РФ против Украины российские спортсмены были отстранены от почти всех международных соревнований. В частности, под санкции подпали футбольные сборные и клубы РФ. До участия в соревнованиях в индивидуальных видах спорта, в том числе на Олимпиадах, допускаются россияне в нейтральном статусе - при условии, что они не высказывались в поддержку войны и не связаны с армией.

×
Читайте нас также:
#хоккей #санкции #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
19
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пресс-фото
Изображение к статье: Роналду
Иконка видео
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео