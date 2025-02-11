Арина Соболенко появилась на вечеринке для теннисисток в Дохе в роскошном вечернем платье

Организаторы хардового турнира категории ВTA-1000 в Дохе устроили вечеринку для участниц состязаний.

Мероприятие посетила первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко, выбравшая для выхода в свет вечернее эффектное платье золотистого оттенка.

На вечеринке также присутствовали россиянка Дарья Касаткина, представительница Казахстана Елена Рыбакина и другие спортсменки, в числе которых действующая чемпионка соревнований полька Ига Швентек.

Во втором круге турнира в Дохе Соболенко 11 февраля сразится с Екатериной Александровой из России.