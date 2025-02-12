Baltijas balss logotype

Яниченокс уходит с поста исполнительного директора чемпионата Европы по баскетболу 1

Спорт
Дата публикации: 12.02.2025
LETA
Яниченокс уходит с поста исполнительного директора чемпионата Европы по баскетболу

Кристап Яниченокс подал в отставку с поста исполнительного директора чемпионата Европы по баскетболу 2025 года, сообщает Латвийский баскетбольный союз (ЛБС).

Яниченокс проинформировал правление ЛБС, что причастен к произошедшему 8 февраля дорожно-транспортному происшествию, был временно задержан, а теперь у него зарегистрирован лист нетрудоспособности.

Как свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация, 8 февраля Яниченокс был задержан Государственной полицией за вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отделе общественных отношений Госполиции агентству ЛЕТА сообщили, что 8 февраля после 16 часов полиция получила вызов на ул. Элизабетес, 55, в Риге, где произошло столкновение между автомобилем, которым управлял некий человек, и припаркованной автомашиной.

Ни одно лицо в результате происшествия не пострадало. При этом установлено, что водитель двигавшегося автомобиля сел за руль с концентрацией алкоголя в крови в объеме 2,33 промилле. Виновный был задержан.

В связи с этим инцидентом начат уголовный процесс, а по факту ДТП начат административный процесс.

Правление ЛСП одобрило просьбу Яниченокса о приостановке его деятельности в качестве исполнительного директора чемпионата Европы по баскетболу, чтобы не навредить репутации баскетбола и процессу подготовке турнира. До полного выяснения обстоятельств исполняющим обязанности исполнительного директора назначен генеральный секретарь ЛБС Каспарс Ципрус.

Яниченок с лета 2023 года был исполнительным директором предстоящего в этом году в Риге чемпионата Европы по баскетболу, а до этого с 2020 года работал директором Латвийской баскетбольнй лиги. Как игрок сборной Яниченокс завершил карьеру в 2019 году.

#спорт
1
0

Комментарии (1)

  • FK
    Fedor Kotko
    12-го февраля

    ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО ОДНО: СКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ОН ПРОВЕДЕТ В ТЮРЬМЕ,ВКЛЮЧАЯ КОНФИСКАЦИЮ ПЛАВСРЕДСТВА,ДЕНЕЖНЫЙ ШТРАФ. И КОГДА ЕГО АВТО ОКАЖЕТСЯ В НЕЗАЛЕЖНОЙ. А ТАК ОН ЧЕЛОВЕК ХОРОШИЙ, Я ЕГО ЗНАЮ.

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Костя Цзю отреагировал на решение сына Тима запретить ему посещать свой бой
Костя Цзю отреагировал на решение сына Тима запретить ему посещать свой бой
Бостон рукоплещет Васильеву и Кулишу
Бостон рукоплещет Васильеву и Кулишу
Шоу Порзиньгиса в Финиксе
Шоу Порзиньгиса в Финиксе
Восьмая шайба Теодора Блюгера
Восьмая шайба Теодора Блюгера
Почему баскетбольный мяч оранжевого цвета?
Почему баскетбольный мяч оранжевого цвета?
Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам за сезон в возрасте 39+ лет
Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам за сезон в возрасте 39+ лет
Сборная Латвии по хоккею начинает подготовку к чемпионату мира
Сборная Латвии по хоккею начинает подготовку к чемпионату мира
Сын Кости Цзю запретил отцу приходить на его бои
Сын Кости Цзю запретил отцу приходить на его бои

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео