Латвия на «Уэмбли»: Хотим показать свою лучшую игру на родине футбола - Николато

Дата публикации: 24.03.2025
Мужская сборная Латвии по футболу хочет показать свою лучшую игру в Англии, которую принято считать родиной футбола, заявил главный тренер сборной Латвии Паоло Николато, пишет ЛЕТА.

В понедельник латвийские футболисты проведут в Лондоне на стадионе "Уэмбли" гостевой матч с Англией во втором туре квалификации чемпионата мира 2026 года. Обе сборные начали отборочный цикл в пятницу с побед.

"Предыдущий матч [с Андоррой] потребовал много сил. Поле было тяжёлым, и многие футболисты только в марте начали сезон. Они физически ещё не были в оптимальной форме. Хотим показать свою лучшую игру здесь, на родине футбола", — сказал Николато на пресс-конференции перед матчем.

"Нам предстоит сыграть против одной из лучших команд Европы, и это будет очень важно для нас. Мы не наивны, прекрасно осознаём наши возможности. Постараемся показать всё, на что способны. А футбол — игра непредсказуемая. Конечно, мы приехали сюда не просто сыграть матч. Хотим проявить себя", — добавил тренер.

Итальянский специалист подчеркнул, что латвийским футболистам следует сосредоточиться в первую очередь на собственной игре, а не на сопернике.

"Сейчас мы не думаем о сопернике, больше сосредоточены на себе. Думаем о том, что можем показать на поле. Разница между командами велика, но мы это и так знали, и нет смысла об этом слишком задумываться. Главное — думать о своей игре", — отметил Николато.

Тем временем защитник сборной Латвии Робертс Савальниекс на пресс-конференции не скрывал, что хороший матч против команды уровня Англии — это возможность продемонстрировать свои способности широкой публике.

"Каждый понимает, что нет более крупной сцены, чем эта. Один удачный матч на этом стадионе может перевернуть карьеру. У нас есть много молодых игроков, которые готовы себя проявить", — добавил латвиец.

Игра начнется в 21:45 по латвийскому времени. Прямая трансляция - на телеканале LTV7.

В квалификационной группе K вместе с Латвией, Англией и Андоррой играют также Албания и Сербия, которые в этом окне участвуют в матчах Лиги наций УЕФА. В финальный турнир чемпионата мира от европейской зоны выйдут 16 сборных — 12 победителей групп и 4 сборные по итогам плей-офф, в которых сыграют 12 команд, занявших вторые места, а также четыре лучшие победительницы групп Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025, если они не войдут в топ-2 своих квалификационных групп.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
