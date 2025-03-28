Список лучших снайперов НХЛ на 28 марта

Форвард «Торонто» Вильям Нюландер оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (5:6 Б).

Теперь на счету 28-летнего шведа 42 гола. Он сократил отставание от лидера гонки снайперов сезона Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» до 7 шайб.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 27 марта: