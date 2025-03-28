Список лучших снайперов НХЛ на 28 марта

Форвард «Торонто» Вильям Нюландер оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (5:6 Б).
Теперь на счету 28-летнего шведа 42 гола. Он сократил отставание от лидера гонки снайперов сезона Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» до 7 шайб.
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 27 марта:
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Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 49 голов в 68 матчах
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Вильям Нюландер («Торонто») — 42 гола в 72 матчах
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Кайл Коннор («Виннипег») — 37 голов в 72 матчах
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Брэйден Пойнт («Тампа») — 36 голов в 67 матчах
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Тэйг Томпсон («Баффало») — 36 голов в 65 матчах
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Александр Овечкин («Вашингтон») — 36 голов в 56 матчах
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Давид Пастрняк («Бостон») — 35 голов в 73 матчах
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Марк Шайфли («Виннипег») — 35 голов в 72 матчах
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Сэм Райнхарт («Флорида») — 35 голов в 71 матче
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