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В Латвийскую федерацию хоккея приняты четыре новых члена 0

Спорт
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
В Латвийскую федерацию хоккея приняты четыре новых члена

Латвийская федерация хоккея (ЛФХ) приняла в свои ряды четырех новых членов, сообщает ЛФХ.

По данным ЛФХ, на конгресс федерации в Риге в пятницу зарегистрировались 38 из 53 ее членов.

На съезде в ряды членов федерации были приняты ООО «Hockey Planet Riga», ассоциация «Hokeja attīstība Ogres novadā», SIA «Sporta lukss» и SIA «Hokeja pasaule».

В круг кандидатов в члены были приняты Латвийская федерация хоккея 3х3 и Марупский детский хоккейный клуб.

В соответствии с уставом ЛФХ в результате голосования спортивный клуб «Daugava 2012» и общество «Hokeja skola Rīga 2003» были исключены из состава ЛФХ.

Участники конгресса также утвердили финансовый отчет за 2024 год и единогласно утвердили SIA «Sandra Dzerele un Partneris» в качестве аудитора для аудита финансового года ЛФХ за 2025 год.

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