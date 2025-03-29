Букмекеры рассчитали, на какой минуте Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Вопрос о том, когда капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформит 895-й гол в НХЛ и обойдёт Уэйна Гретцки, остаётся главной темой для болельщиков. Букмекерские конторы решили пойти дальше и предложили варианты не только с соперником, но и с конкретной минутой исторического гола.

Аналитики «Бетсити» уверены, что вероятность шайбы капитана «Вашингтона» резко возрастает ближе к финальному свистку. Самыми вероятными интервалами считаются 58-я, 59-я, 60-я минуты основного времени, а также овертайм – на каждый из этих вариантов дают коэффициент 15.00, что соответствует 6,7%. Это логично, с учётом того, что в концовке матча соперники могут снять вратаря, а сам Овечкин будет на льду при большинстве.

Менее вероятные, но всё же возможные сценарии включают 57-ю минуту (коэффициент 20.00, вероятность 5%) и 56-ю минуту (40.00, вероятность 2,5%). Дальше шансы снижаются – на гол Овечкина в середине периода или в начале встречи дают коэффициент 60.00, что эквивалентно 1,7%.