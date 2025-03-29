Список лучших снайперов НХЛ на 29 марта

Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:0), который прошел 29 марта.

32-летний канадец забросил 36-ю шайбу в сезоне и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов. Лидерство удерживает форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 49 голами.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 29 марта: