Список лучших снайперов НХЛ на 29 марта

Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:0), который прошел 29 марта.
32-летний канадец забросил 36-ю шайбу в сезоне и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов. Лидерство удерживает форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 49 голами.
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 29 марта:
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Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 49 голов в 68 матчах
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Вильям Нюландер («Торонто») — 42 гола в 72 матчах
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Кайл Коннор («Виннипег») — 37 голов в 73 матчах
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Марк Шайфли («Виннипег») — 36 голов в 73 матчах
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Брэйден Пойнт («Тампа») — 36 голов в 67 матчах
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Джейк Генцел («Тампа») — 36 голов в 71 матче
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Тэйг Томпсон («Баффало») — 36 голов в 65 матчах
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Александр Овечкин («Вашингтон») — 36 голов в 56 матчах
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