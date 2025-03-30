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Сын Кости Цзю запретил отцу приходить на его бои 0

Спорт
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Сын Кости Цзю запретил отцу приходить на его бои
ФОТО: Global Look Press

Боксер Тим Цзю запретил отцу Косте Цзю приходить на его бои.

Австралийский боксер Тим Цзю запретил своему отцу, бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Косте Цзю, приходить на свои бои. Его слова приводит AAP.

Цзю-младший объяснил, что ценит своего отца и рад был видеть его на своем последнем поединке, который завершился поражением. «Это было не плохо. Это не отвлекало. Это было незнакомо. Я просто не привык к его присутствию», — сказал спортсмен, добавив, что он против нахождения отца рядом с рингом в будущем.

В октябре 2024-го Цзю потерпел поражение от россиянина Бахрама Муртазалиева. Бой в американском Орландо завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде. У Цзю не получилось отобрать у соперника чемпионский титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе.

В том бою Цзю потерпел второе поражение подряд при 24 победах. В марте 2024-го он уступил американцу Себастьяну Фундоре.

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