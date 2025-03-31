Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам за сезон в возрасте 39+ лет

Форвард забросил свою 37-ю шайбу в сезоне и вышел на второе место в истории лиги по голам за один сезон среди игроков в возрасте 39 лет и старше, обойдя Джонни Бьюсика (36 в сезоне-1975/76).

Рекорд НХЛ по данному показателю принадлежит Горди Хоу, который отметился 44 шайбами в сезоне-1968/69 и 39 голами в сезоне-1967/68.

Гол в ворота «Баффало» стал 890-м для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) до 4 шайб.