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Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам за сезон в возрасте 39+ лет 0

Спорт
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам за сезон в возрасте 39+ лет
ФОТО: Thought Co

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:8).

Форвард забросил свою 37-ю шайбу в сезоне и вышел на второе место в истории лиги по голам за один сезон среди игроков в возрасте 39 лет и старше, обойдя Джонни Бьюсика (36 в сезоне-1975/76).

Рекорд НХЛ по данному показателю принадлежит Горди Хоу, который отметился 44 шайбами в сезоне-1968/69 и 39 голами в сезоне-1967/68.

Гол в ворота «Баффало» стал 890-м для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) до 4 шайб.

#хоккей
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